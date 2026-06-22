Почти 750 000 жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства
Более 748 000 жителей Подмосковья стали участниками Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службах министерств благоустройства, а также информации и молодёжной политики Московской области.
Там подвели итоги Всероссийского голосования.
«В нём приняли участие свыше 748 000 жителей региона. Жители всегда лучше понимают, что нужно, – где привести в порядок парк, где не хватает скверов для прогулок, в каком районе требуются дополнительные детские и спортивные площадки, общественные пространства», – сказал зампред правительства – министр благоустройства региона Московской области Михаил Хайкин.
В этом году на голосование была представлены 281 территория из 56 округов Подмосковья. Волонтёры помогали жителям участвовать в опросе в образовательных учреждениях и в общественных местах. Активисты объясняли правила голосования, рассказывали о представленных территориях.
«Шестой сезон подряд Волонтёры Подмосковья» становятся главной опорой голосования. В этом году более 4000 активистов работали без выходных на улицах, в общественных местах, парках и на городских праздниках, чтобы каждый житель мог разобраться в проектах и отдать свой голос. В прошлом году благодаря ребятам удалось собрать более 200 000 голосов, в этом – уже свыше 252 000. Ребята объединились, чтобы сделать Подмосковье уютнее, красивее и комфортнее для жизни», – сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Всероссийское голосование за объекты благоустройства проходило по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». К реализации выбранных объектов приступят в следующем году.