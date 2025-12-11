Школьница из Клина отправилась в «Артек» на смену «Знание.Лектор»
Школьница из Московской области Диана Тярина отправилась в Международный детский центр «Артек» на смену «Знание.Лектор». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.
Смена проходит с 6 по 27 декабря. На неё пригласили юных участников Всероссийского конкурса «Знание.Лектор», которые успешно справились с конкурсными испытаниями. Им предстоит пройти просветительскую программу от Российского общества «Знание».
Диана успешно выступила на конкурсе в тематическом направлении «Культура и искусство». Девочка учится в Гимназии имени В. Н. Татищева в Клину.
«Второй сезон подряд проект «Знание.Лектор» открывает двери в «Артек» детям со всей России. В прошлом году юные лекторы разрабатывали совместные просветительские инициативы, которые уже реализовали в родных городах», – рассказал заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.Конкурс «Знание.Лектор» собрал более 4000 заявок от школьников и студентов организаций со всей страны. Участники прошли онлайн-обучение и тестирование по компетенции лектора, выступили перед аудиторией в родных регионах, защитили авторские лекции перед экспертным советом.