Школьница из Клина отправилась в «Артек» на смену «Знание.Лектор»

11 декабря 2025, 19:39

оригинал Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Школьница из Московской области Диана Тярина отправилась в Международный детский центр «Артек» на смену «Знание.Лектор». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.





Смена проходит с 6 по 27 декабря. На неё пригласили юных участников Всероссийского конкурса «Знание.Лектор», которые успешно справились с конкурсными испытаниями. Им предстоит пройти просветительскую программу от Российского общества «Знание».



Диана успешно выступила на конкурсе в тематическом направлении «Культура и искусство». Девочка учится в Гимназии имени В. Н. Татищева в Клину.

«Второй сезон подряд проект «Знание.Лектор» открывает двери в «Артек» детям со всей России. В прошлом году юные лекторы разрабатывали совместные просветительские инициативы, которые уже реализовали в родных городах», – рассказал заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.