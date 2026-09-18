Почётный ветеран Подмосковья приехала на выборы на ретроавтомобиле

18 сентября 2026, 19:53

Видео: Телеканал 360

В Щёлкове Почётный ветеран Московской области Вера Евтушенко приехала на выборы на ретроавтомобиле «Победа». Необычную поездку организовали молодые активисты.





Для ветерана она стала не только возможностью принять участие в голосовании, но и поводом вспомнить машину, хорошо знакомую её поколению.

«Для меня выборы всегда были важным событием. Я участвую в голосовании уже много лет и стараюсь не пропускать ни одного из них. Сегодня этот день запомнится особенно: до участка мы доехали на «Победе». Для нашего поколения эта машина очень узнаваема, и поездка сразу вызвала много тёплых воспоминаний», – рассказала Ветеран труда, Почётный ветеран Московской области.