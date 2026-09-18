В Подмосковье назвали победительницу программы «Мама-предприниматель»

18 сентября 2026, 19:24

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье завершился региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель». Первое место заняла Анастасия Самойлова с локальным гастрономическим брендом «Зарайская Завалинка», сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Защита проектов и церемония награждения прошли в Доме правительства Московской области.



Победительница создаёт авторские травяные купажи с иван-чаем, лесной мятой, душицей, ягодами и травами. Вторые места заняли ещё две бизнес-леди – Анастасия Новикова и её студия развивающих занятий «ЛиН Студия» для детей от пяти до 15 лет, а также Ульяна Малёва с авторским тревелбуком «Малёвано».

«В Подмосковье предпринимательство давно не делится на мужское и женское. Наши бизнес-леди реализуют проекты в самых разных сферах. Это и сфера красоты, и сфера услуг, и социальный бизнес, и ИТ, и образование, и право, и бухгалтерский учёт, и маркетинг и многое другое. Московская область готова всесторонне поддерживать предпринимателей, предлагая широкий спектр мер финансовой и нефинансовой поддержки. Это в том числе и региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.