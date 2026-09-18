В Подмосковье назвали победительницу программы «Мама-предприниматель»
В Подмосковье завершился региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель». Первое место заняла Анастасия Самойлова с локальным гастрономическим брендом «Зарайская Завалинка», сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Защита проектов и церемония награждения прошли в Доме правительства Московской области.
Победительница создаёт авторские травяные купажи с иван-чаем, лесной мятой, душицей, ягодами и травами. Вторые места заняли ещё две бизнес-леди – Анастасия Новикова и её студия развивающих занятий «ЛиН Студия» для детей от пяти до 15 лет, а также Ульяна Малёва с авторским тревелбуком «Малёвано».
«В Подмосковье предпринимательство давно не делится на мужское и женское. Наши бизнес-леди реализуют проекты в самых разных сферах. Это и сфера красоты, и сфера услуг, и социальный бизнес, и ИТ, и образование, и право, и бухгалтерский учёт, и маркетинг и многое другое. Московская область готова всесторонне поддерживать предпринимателей, предлагая широкий спектр мер финансовой и нефинансовой поддержки. Это в том числе и региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что за время существования программы участие в ней приняли более 200 бизнес-леди. Не раз девушки становились призёрами федерального этапа программы
По словам Зиновьевой, в Подмосковье зарегистрировано около полумиллиона субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 1,2 млн самозанятых. Порядка 40% из них приходится на женщин.
Победительница регионального этапа получила грант в размере 150 000 рублей на развитие бизнеса и возможность представить Подмосковье на федеральном этапе программы.