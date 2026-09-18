Явка на выборах в Подмосковье к 18:00 мск составила 19,67%
В Московской области к 18:00 по московскому времени явка на выборах составила 19,67%. Об этом рассказал секретарь избирательной комиссии региона Руслан Фурс. Его слова приводит РИА Новости.
В Подмосковье зарегистрировали свыше 6,1 миллиона избирателей. Из них 732 тысячи человек заранее подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.
«По состоянию на 18 часов ситуация и цифры следующие по явке избирателей. Проголосовало 1 211 159 избирателей, или 19,67%. Из них 730 820 избирателей, или 13.47 % — на участках, жилыми бюллетенями, бумажными, и 480 339 или 65,60% — на ДЭГ», — сообщил секретарь.Фурс отметил, что эти сведения охватывают как традиционное голосование на участках, так и онлайн-формат.