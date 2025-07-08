Почётный ветеран Подмосковья Валентина Стулова из Рошаля отметила 85-летие
Жительнице Рошаля Валентине Александровне Стуловой, являющейся Почётным ветераном Подмосковья, исполнилось 85 лет. С праздником её поздравили представители руководства и общественных организаций Шатуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Валентина Александровна получила поздравления от руководителя Рошальского управления Василия Никифорова, заместителя председателя Совета ветеранов Ирины Клюкиной и от представителей соцзащиты и клуба «Активное долголетие». Почётному ветерану вручили подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьёва и главы муниципального округа Шатура Николая Прилуцкого», — говорится в сообщении.Валентина Стулова родилась в городе Рошаль в 1940 году в многодетной семье рабочих: её родители трудились на пороховом комбинате. Окончив десятилетку, Валентина пошла работать на химкомбинат. Затем, пройдя обучение на бухгалтера, она год проработала счетоводом в Алексино-Шатур, а затем вернулась в родной город и вышла на работу на пороховой комбинат.
На комбинате Валентина Стулова прошла трудовой путь от кладовщика до секретаря начальника цеха по оформлению секретных документов. Параллельно Валентина училась в техникуме по специальности «техник органического синтеза». В течение 17 лет Валентина Стулова принимала пороховую продукцию и отправляла её на военные склады и десять дет проработала контролером ОТК.
В 1985 году Валентина Александровна Стулова стала ветераном труда, а в 2005 году ей присвоили звание Почётного ветерана Подмосковья.