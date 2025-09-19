В округе Электросталь поджигатели устроили лесной пожар
Пожар произошёл в лесу в одном километре от посёлка Фрязево городского округа Электросталь. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Огонь заметили сотрудники лесной охраны при наземном патрулировании.
«В тушении принимали участие пять пожарных, они использовали две единицы спецтехники. На борьбу с возгоранием ушло около трёх часов», — говорится в сообщении.Причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности. Сейчас ведётся розыск поджигателей.
В областном Комлесхозе напомнили, что виновным в поджоге грозят крупные штрафы: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.