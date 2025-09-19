Достижения.рф

В округе Электросталь поджигатели устроили лесной пожар

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл в лесу в одном километре от посёлка Фрязево городского округа Электросталь. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.



Огонь заметили сотрудники лесной охраны при наземном патрулировании.

«В тушении принимали участие пять пожарных, они использовали две единицы спецтехники. На борьбу с возгоранием ушло около трёх часов», — говорится в сообщении.
Причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности. Сейчас ведётся розыск поджигателей.

В областном Комлесхозе напомнили, что виновным в поджоге грозят крупные штрафы: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
Лев Каштанов

