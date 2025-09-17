Поджигатели устроили лесной пожар в Павлово-Посадском округе
Лесной пожар вспыхнул в двух километрах от деревни Быково Павлово-Посадского городского округа. Причиной возгорания стали действия человека. Информацию об этом пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области разместила в соцсетях ведомства.
Пожар удалось обнаружить с помощью системы видеомониторинга.
«Тушение заняло почти пять часов. В борьбе с огнём участвовали 12 лесных пожарных, было задействовано пять единиц техники», — говорится в сообщении.Сейчас ведётся работа по установлению виновных в поджоге. Им грозят крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.
Подмосковный Комлесхоз регулярно размещает в своих соцсетях — на странице «ВКонтакте» и Telegram-канале — информацию о состоянии лесов в Московской области, о санитарных вырубках и посадках, борьбе с лесными пожарами, природоохранных рейдах, сезонах охоты, о том, куда обращаться для ликвидации опасных деревьев и пр.