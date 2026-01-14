Достижения.рф

В Щелковском округе продолжают капремонт детсада при школе № 21

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В посёлке Загорянский Щелковского округа продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Загоряночка» при средней школе № 21. Детский сад расположен на улице Димитрова, 31А, строение 1. Подрядчик уже наполовину выполнил демонтажные работы и в ближайшее время начнёт отделку помещений, сообщили в Минстрое Московской области.



Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Финансирование идёт из регионального бюджета.

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
Во время капремонта строители:
  • обновят кровлю и водосточную систему,
  • заменят инженерные сети,
  • установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.
Работы затронут все групповые помещения и пищеблок. А еще у здания будет обновлённый фасад и благоустроенная территория. Полностью завершить капитальный ремонт детского сада планируют в 2026 году.

Ирина Паршина

