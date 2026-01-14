В Щелковском округе продолжают капремонт детсада при школе № 21

14 января 2026, 16:54

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В посёлке Загорянский Щелковского округа продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Загоряночка» при средней школе № 21. Детский сад расположен на улице Димитрова, 31А, строение 1. Подрядчик уже наполовину выполнил демонтажные работы и в ближайшее время начнёт отделку помещений, сообщили в Минстрое Московской области.





Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Финансирование идёт из регионального бюджета.



Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области Во время капремонта строители: