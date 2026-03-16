Подольский ЖК «Новый Весенний» готовят к возобновлению строительства

16 марта 2026, 09:23

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Подготовка к возобновлению строительных работ началась в жилом комплексе «Новый Весенний» на территории городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Специалисты провели техническую экспертизу здания и определили главные этапы строительства, в настоящее время формируется производственный график.





«Сейчас на объекте готовят площадку и завозят спецтехнику. Уже установили два башенных крана и подключают стройку к электричеству», — говорится в сообщении.