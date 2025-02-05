Под Коломной запустили цех по производству салатного цикория

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Цех по производству салатного цикория открыла в селе Горы городского округа Коломна группа компаний «Малино», предприятие заработало в конце января, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Продукция в этому цехе будет выпускаться под брендом «ЭКОломна», созданном для снабжения Москвы и Подмосковья свежей фермерской продукцией растениеводства. Бренд работает под девизом «Вчера на поле, сегодня — на столе», — отмечается в сообщении.В ассортименте компании, помимо салатного цикория, спаржевая фасоль, спаржевая брокколи и цветная мини-капуста. Общая площадь сельскохозяйственных угодий компании составляет более 25 гектаров.
Ранее сообщалось, что подмосковная компания «ЭнергоПром-Альянс» расширит производство электрооборудования за 800 млн рублей.
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