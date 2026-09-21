Под Луховицами потушили устроенный поджигателями лесной пожар
На территории лесного фонда Московской области за сутки обнаружили один пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
Операторы Региональной диспетчерской службы Мособлкомлеса с помощью системы видеомониторинга выявили очаг возгорания в трёх километрах от деревни Ольшаны муниципального округа Луховицы.
«Пожар ликвидировали 22 человека, к тушению огня привлекли 12 единиц техники. Причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности со стороны граждан. Подозреваемых в поджогах устанавливают, ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направили в надзорные органы, чтобы наказать виновных», – рассказали в ведомстве.Там напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, по закону предполагается административная и уголовная ответственность. Размер штрафа для физических лиц составляет до 60 000 рублей; для должностных лиц – до 110 000; для юридических лиц – до двух миллионов рублей. Предусмотрено также лишение свободы на срок до 10 лет.