Под Луховицами потушили устроенный поджигателями лесной пожар

21 сентября 2026, 09:24

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На территории лесного фонда Московской области за сутки обнаружили один пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.





Операторы Региональной диспетчерской службы Мособлкомлеса с помощью системы видеомониторинга выявили очаг возгорания в трёх километрах от деревни Ольшаны муниципального округа Луховицы.

«Пожар ликвидировали 22 человека, к тушению огня привлекли 12 единиц техники. Причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности со стороны граждан. Подозреваемых в поджогах устанавливают, ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направили в надзорные органы, чтобы наказать виновных», – рассказали в ведомстве.