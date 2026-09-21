«Единая Россия» вышла в лидеры во всех округах Подмосковья
Кандидаты «Единой России» возглавляют подсчёт голосов во всех 12 одномандатных округах Московской области на выборах в Госдуму. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
ЦИК обработал 3,42% протоколов. Представители партии получают в округах от 36% до 59% голосов. На выборах в Московскую областную думу «Единая Россия» набирает 50,74%. Следующую позицию занимает партия «Новые люди» с 13,9%.
КПРФ получает 11,28%, ЛДПР — 11,2%, «Справедливая Россия» — 5,19%. Все эти политические силы преодолевают проходной барьер в региональный парламент.
В Госдуме предусмотрено 450 депутатских мест. Однако в течение созыва их фактическое число может сокращаться: депутаты могут уйти на другую работу, умереть, лишиться полномочий досрочно или покинуть парламент по иным причинам. Дальнейшая процедура зависит от способа избрания депутата: освободившийся мандат либо передают другому кандидату, либо назначают дополнительные выборы.
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