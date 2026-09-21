«Единая Россия» вышла в лидеры во всех округах Подмосковья

21 сентября 2026, 08:37

оригинал Фото: Мособлизбирком

Кандидаты «Единой России» возглавляют подсчёт голосов во всех 12 одномандатных округах Московской области на выборах в Госдуму. Об этом сообщает «Коммерсантъ».