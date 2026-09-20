В Лыткарине устраняют последствия попадания БПЛА в жилой дом

20 сентября 2026, 19:12

оригинал Фото: iStock / shcherbak volodymyr

В Лыткарине продолжаются работы по ликвидации последствий попадания беспилотного летательного аппарата в многоквартирный дом. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Московской области.