В Лыткарине устраняют последствия попадания БПЛА в жилой дом
В Лыткарине продолжаются работы по ликвидации последствий попадания беспилотного летательного аппарата в многоквартирный дом. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Московской области.
В зоне поражения оказался дом 12 на улице Ленина. Сильнее всего пострадала квартира №529 — в неё пришлось попадание БПЛА. Переселение жителей не требуется.
Уточняется, что инженерные системы и лифты не повреждены, они работают в штатном режиме. Тепловой контур будет закрыт до 21:00. Работы ведутся силами управляющей компании, задействованы 15 человек.
Напомним, в ночь на 20 сентября Подмосковье оказалось под массированной атакой вражеских беспилотников. С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах региона
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