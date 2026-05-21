В Подмосковье детям до трёх лет бесплатно лечат зубы под наркозом

Фото: istockphoto / fpphotobank

В Московской области дети до трёх лет могут бесплатно получить стоматологическое лечение под общим наркозом. Также услуга доступна несовершеннолетним с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми и другими патологиями, которые мешают лечению зубов под местной анестезией, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.



Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил: общий наркоз помогает врачам эффективно лечить зубы самым маленьким пациентам. Такую медпомощь оказывают в пяти учреждениях региона: в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства.

С начала года стоматологическое лечение под наркозом прошли более 1 тысячи детей — это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Перед процедурой дети проходят обследование у профильных специалистов: они определяют показания и противопоказания к лечению зубов в амбулаторных условиях под наркозом.

После лечения анестезиологи-реаниматологи наблюдают за состоянием ребёнка в течение нескольких часов. При стабильном самочувствии пациента выписывают. Медицинскую помощь оказывают по полису ОМС. Направление на лечение зубов под наркозом даёт лечащий врач при наличии медицинских показаний.

Дайана Хусинова

