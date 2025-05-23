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Мать из Челябинской области заказала убийство дочери из-за плохой учебы

Фото: istockphoto / feri ferdinan

Фото: istockphoto / feri ferdinan

В Челябинской области женщина попыталась заказать убийство собственной дочери — девочка подслушала разговор матери с исполнителем, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«46-летняя мать познакомилась на улице с мужчиной, пригласила его домой — помочь вскопать огород за деньги. Во время застолья она предложила ему убить её 12-летнюю дочь за 100 тыс. рублей. Пожаловалась, что та плохо учится и они часто конфликтуют из-за того, что мать пьёт. Исполнитель должен был утопить школьницу, но девочка подслушала этот разговор», — сказал собеседник.

По данным источника RT в правоохранительных органах, девочка случайно услышала разговор матери с потенциальным исполнителем, благодаря чему удалось предотвратить преступление.

Как уточняется, женщина познакомилась с мужчиной на улице и пригласила его помочь по хозяйству — вскопать огород за плату. В ходе застолья она предложила ему убить её дочь за 100 тысяч рублей. По словам матери, причиной стали постоянные конфликты, связанные с плохой успеваемостью ребёнка и её собственным злоупотреблением алкоголем. Исполнитель согласился на предложение, но школьница услышала разговор и, когда мать велела ей идти с мужчиной, призналась ему, что знает о планах.

Мужчина отказался выполнять заказ, пообещал девочке помощь и сообщил о случившемся в полицию. Женщина задержана, в ближайшее время суд изберёт ей меру пресечения. В семье воспитывались четверо детей, мать состояла на учёте и занималась их воспитанием одна.

В настоящее время все дети переданы в специализированное учреждение, а следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

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Машина сгорела возле здания полиции и МЧС в Кемерове
23 мая 2025, 16:16

Фото: istockphoto/mofles

Машина сгорела неподалеку от зданий полиции и МЧС в кузбасском Кемерове. Как пишет портал «Сибдепо», все случилось в районе перекрестка Химикова-Терешковой, где видели черный дым. Корреспонденту издания сообщили, что никто не вызывал сотрудников экстренных служб.
«На территории полиции огня нет — горит автомобиль за территорией. Сложно сказать, чей», — сказано в материале.

На просьбу выглянуть в окно ответ был отрицательным. Перед этим сообщалось об обрушении потолка в жилом доме в Прокопьевске. Инцидент произошел из-за неправильной установки конструкции рабочими. Ошибка вызвала нагрузку на отделку. Пострадавших нет.

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Потолок рухнул в жилом доме в Кузбассе
Потолок в жилом доме в Кузбассе рухнул из-за ошибки монтажников
23 мая 2025, 16:15

Фото: istockphoto/Melissa Kopka

Потолок в жилом доме в кузбасском Прокопьевске рухнул из-за грубой ошибки при монтаже натяжного потолка. Об этом пишет «Сибдепо» со ссылкой на городскую пресс-службу. Уточняется, что угрозы обрушения перекрытия нет и оно в удовлетворительном состоянии. Все произошло на Союзной улице в коридоре одного из жилых зданий.
«Жителям был предложено жилье из маневренного фонда (трёхкомнатная квартира в благоустроенном доме), от которого жильцы данной квартиры отказались», — сказано в публикации.

В материале говорится, что конструкцию нужно было крепить к бетонной плите, но рабочие зафиксировали ее на штукатурке, что вызвало нагрузку на отделочный слой. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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#происшествие
#дома
#новости
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В Орловской области разбился вертолёт
Baza: вертолёт потерпел крушение в Орловской области, слышны взрывы
23 мая 2025, 15:12

Фото: iStock/MMADIA

Вертолёт упал в районе посёлка Нарышкино (Урицкий район, Орловская область) около 14 часов, сообщает телеграм-канал Baza.
По словам очевидцев, после крушения начался пожар, слышны взрывы.

Как пишет телеграм-канала SHOT, по предварительным данным, погибли два человека. Источник уточнил, что погиб экипаж вертолёта. Также известна причина крушения воздушного судна — отказ двигателя. Вертолёт рухнул на территорию заброшенного химического предприятия.

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Плохо себя вела: в Челябинской области мать заказала убийство своей дочери
SHOT: женщина предложила 100 тыс. рублей знакомому, чтобы тот убил её дочь
23 мая 2025, 12:43

Фото: iStock/feri ferdinan

В посёлке Измайловском Кизильского района (Челябинская область) 46-летняя местная жительница попросила знакомого убить её 12-летнюю дочь. О вопиющем случае пишет телеграм-канал SHOT.
Женщина заявила своему знакомому, что она устала от плохого поведения ребёнка. Жительница посёлка пригласила мужчину в гости и попросила за 100 тысяч рублей утопить девочку в реке Большой Караганке.

Знакомый женщины, ошарашенный такой просьбой, спрятал ребёнка у себя дома и всё рассказал полиции.

Мать задержана, в отношении её возбудили уголовное дело (статья о подстрекательстве к убийству малолетнего). Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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На главного конструктора «Курганприбора» Андрея Кондратьева совершено нападение
Baza: главконструктора «Курганприбора» Кондратьева ударили молотком по голове
23 мая 2025, 11:58

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

На главного конструктора оборонного предприятия НПО «Курганприбор» Андрея Кондратьева напали: неизвестный несколько раз ударил его молотком по голове в подъезде дома.
Как сообщает телеграм-канал Baza, на Андрея Кондратьева напали вечером 22 мая, когда он возвращался с работы. Преступник подкараулил конструктора в подъезде дома на улице Криволапова (Курган) и несколько раз ударил его молотком по голове, после чего сбежал с места преступления. Сейчас Кондратьев находится в реанимации, у него серьёзные травмы головы.

Также известно, что следователи рассматривают две основные версии преступления: либо это конфликт на работе, либо с кем-то из соседей. Нападавшего ещё не задержали.

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