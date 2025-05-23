Мать из Челябинской области заказала убийство дочери из-за плохой учебы

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В Челябинской области женщина попыталась заказать убийство собственной дочери — девочка подслушала разговор матери с исполнителем, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«46-летняя мать познакомилась на улице с мужчиной, пригласила его домой — помочь вскопать огород за деньги. Во время застолья она предложила ему убить её 12-летнюю дочь за 100 тыс. рублей. Пожаловалась, что та плохо учится и они часто конфликтуют из-за того, что мать пьёт. Исполнитель должен был утопить школьницу, но девочка подслушала этот разговор», — сказал собеседник.
По данным источника RT в правоохранительных органах, девочка случайно услышала разговор матери с потенциальным исполнителем, благодаря чему удалось предотвратить преступление.
Как уточняется, женщина познакомилась с мужчиной на улице и пригласила его помочь по хозяйству — вскопать огород за плату. В ходе застолья она предложила ему убить её дочь за 100 тысяч рублей. По словам матери, причиной стали постоянные конфликты, связанные с плохой успеваемостью ребёнка и её собственным злоупотреблением алкоголем. Исполнитель согласился на предложение, но школьница услышала разговор и, когда мать велела ей идти с мужчиной, призналась ему, что знает о планах.
Мужчина отказался выполнять заказ, пообещал девочке помощь и сообщил о случившемся в полицию. Женщина задержана, в ближайшее время суд изберёт ей меру пресечения. В семье воспитывались четверо детей, мать состояла на учёте и занималась их воспитанием одна.
В настоящее время все дети переданы в специализированное учреждение, а следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
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