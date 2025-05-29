На Урале в массовом ДТП со скорой пострадали 8 человек, включая беременную
На Урале» случилось массовое ДТП с участием пяти машин. На 37-м километре трассы «Екатеринбург— Шадринск — Курган столкнулись карета скорой помощи, «Газель», «Нива», «Лада» и «Митсубиси». В результате аварии пострадали 8 человек, в том числе беременная пациентка. Об этом сообщают пресс-службы ГИБДД и Минздрава по Свердловской области.
По предварительным данным, шести пострадавшим оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. Будущую маму и еще одну женщину решили эвакуировать в профильные больницы, расположенные в столице Среднего Урала.
Перед этим сообщалось, что возле деревни Потаповское в Подмосковье произошла авария, в результате которой погибли две 13-летние девочки.
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