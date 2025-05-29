На Урале в массовом ДТП со скорой пострадали 8 человек, включая беременную

29 мая 2025, 19:21

Фото: iStock/z1b

На Урале» случилось массовое ДТП с участием пяти машин. На 37-м километре трассы «Екатеринбург— Шадринск — Курган столкнулись карета скорой помощи, «Газель», «Нива», «Лада» и «Митсубиси». В результате аварии пострадали 8 человек, в том числе беременная пациентка. Об этом сообщают пресс-службы ГИБДД и Минздрава по Свердловской области.