Массовое ДТП произошло на Онежской улице в Москве, движение перекрыто
Массовое ДТП произошло на Онежской улице столицы. Об этом сообщает Дептранс в субботу, 31 мая.
«На ул. Онежская (в районе д. 9/4) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — сказано в сообщении.Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. В Дептрансе порекомендовали выбирать альтернативные маршруты проезда. Накануне в ведомстве сообщали об аварии с двумя машинами в районе Метрогородка. В результате было перекрыто движение на внутренней стороне 97-го километра МКАД. На месте происшествия работали представители экстренных служб города.
Вместе с тем сообщалось об уменьшении числа ДТП на МКАД на 34%.