В Коломне начался снос заброшенной недостроенной многоэтажки

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры
Снос фундамента многоэтажного дома общей площадью 900 квадратных метров, простоявшего заброшенным около 20 лет, начался на Московской улице в Коломне, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
В отношении компания, начавшей строить дом, в начале нулевых было начало дело о банкротстве. Судебный процесс длился несколько лет, за это время постройка пришла в негодность и её включили в список на ликвидацию.
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«Объект находится на одной из главных городских улиц, рядом с жилым массивом. Демонтаж недостроя начался в начале марта. Завершить работы планируется до конца месяца. Строительный мусор увезут на вторичную переработку», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Территорию, освобождённую от недостроя, администрация округа решила благоустроить.
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Лев Каштанов