Всемирный день катания на коньках отметили в Центральном парке в Пушкино
Жители Пушкинского округа открыли зимний сезон на катке в Центральном парке. Сегодня, 7 октября, отмечается Всемирный день катания на коньках.
Народный календарь обозначает 7 декабря как Катеринин день (Екатерина Санница или Катерина-женодавица). Считалось, что именно с него традиционно начинались массовые зимние катания на санях.
Также, согласно православным традициям, 7 декабря почитают как день памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской — покровительницы семейного благополучия, ученых и студентов.
Кроме того, 7 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила высшую военную награду Российской империи — орден Святого Георгия (после 1913 года — Георгиевский крест).
