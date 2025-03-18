Под Рузой после ремонта заработала амбулатория на 20 посещений в смену

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В посёлке Космодемьянский Рузского муниципального округа после ремонта возобновила приём амбулатория. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В помещении оборудованы кабинеты терапевта и фельдшера, дневной стационар, процедурная и кабинет вакцинации.
Записаться на приём в амбулаторию можно по телефону 122 и на региональном портале госуслуг «Здоровье».
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«Благодаря ремонту пациенты смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. В здании обновили интерьер, установили новую мебель, оборудовали зону ожидания приёма», – перечислил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Амбулатория расположена по адресу: Рузский муниципальный округ, поселок Космодемьянский, дом 1. По данным ведомства, она рассчитана на 20 посещений в смену. Помощь там получают почти 2 тыс. человек, в том числе 345 детей.
Записаться на приём в амбулаторию можно по телефону 122 и на региональном портале госуслуг «Здоровье».
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Лора Луганская