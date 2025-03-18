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Под Рузой после ремонта заработала амбулатория на 20 посещений в смену

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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В посёлке Космодемьянский Рузского муниципального округа после ремонта возобновила приём амбулатория. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В помещении оборудованы кабинеты терапевта и фельдшера, дневной стационар, процедурная и кабинет вакцинации.
«Благодаря ремонту пациенты смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. В здании обновили интерьер, установили новую мебель, оборудовали зону ожидания приёма», – перечислил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Амбулатория расположена по адресу: Рузский муниципальный округ, поселок Космодемьянский, дом 1. По данным ведомства, она рассчитана на 20 посещений в смену. Помощь там получают почти 2 тыс. человек, в том числе 345 детей.

Записаться на приём в амбулаторию можно по телефону 122 и на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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#минздрав мо
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Программа «Приведи друга» с начала года привлекла в подмосковные больницы 110 медиков
Программа «Приведи друга» привлекла в подмосковные больницы уже 110 медиков
18 марта 2025, 20:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковные больницы по программе «Приведи друга» с начала года устроились 110 медработников. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.

Как напомнили в ведомстве, сотрудники медучреждений Московской области получают премии за привлечение новых специалистов. Размер зависит от специальности, категории и стажа привлечённого сотрудника. Так, за привлечение врача, фельдшера или медсестры положена премия до 128 тыс. рублей.
«В регионе действуют меры соцподдержки как для работающих специалистов, так и только устроившихся. С начала года по программе «Приведи друга» в областные медучреждения устроились 108 медработников, в том числе 40 врачей и 68 специалистов со средним медицинским образованием», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В Подмосковье действуют и такие меры соцподдержки медработников, как «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам». Подробную информацию об этом можно найти на сайте.

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Отгрузка пластмассовых и резиновых изделий в Подмосковье за год выросла на 13%
18 марта 2025, 20:21

Фото: пресс-служба компании «Бытпласт»

Подмосковные предприятия по производству резиновых и пластмассовых изделий в прошлом году отгрузили продукции на 360 млрд рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Этот сектор промышленности – один из крупнейших в регионе. В нём заняты более 150 крупных и средних предприятий.
«На предприятиях по выпуску резиновых и пластмассовых изделий в Подмосковье работают около 28 тыс. человек. Всего действуют 154 крупных и средних организации. По итогам прошлого года предприятия отрасли отгрузили продукции на 357 млрд рублей. В номинальном выражении объёмы отгрузки по сравнению с 2023-м выросли более чем на 13%», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным ведомства, производство пластмассовых и резиновых изделий в регионе выросло за счёт новых инвестиционных проектов. Так, в Егорьевске в конце прошлого года компания «Бытпласт» запустила новое оборудование, купленное в рамках инвестпроекта по расширению производства изделий из пластика. Инвестиции составили 180 млн рублей.

Компания «Дмитровский завод РТИ» завершила строительство в Дмитровском городском округе нового цеха по переработке утилизированных шин и оргтехники. Это позволит увеличить объёмы выпуска резиновой крошки и резинового порошка, которые используют для строительства детских и спортивных площадок. Инвестор уже строит второй цех. Инвестиции в развитие предприятия – 500 млн рублей.

Таким образом, в Подмосковье создаётся база для дальнейшего роста производственных показателей в производстве резиновых и пластмассовых изделий.

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Число случаев незаконного сброса отходов в Подмосковье снизилось в четыре раза
18 марта 2025, 20:02

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области в четыре раза сократилось число случаев незаконного сброса отходов. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«С начала марта камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали 21 нарушителя, сбрасывавшего отходы вне контейнерных площадок. Все они получат штраф на 490 тыс. рублей. В феврале за тот же период выявили 86 сбросов. Таким образом, принятые министерством меры сократили число нарушений в четыре раза», – отметили в пресс-службе.
Как напомнили в Минчистоты региона, утилизировать ТКО важно не просто в баки, а на тех контейнерных площадках, где у жителя заключён договор на их вывоз. Дело в том, что объём контейнеров в чужом населённом пункте рассчитан на проживающих в нем граждан, а их переполнение приводит к образованию навалов.

Для физлиц, нарушивших порядок утилизации отходов, штраф может достигать 70 тыс. рублей; для должностных лиц – 100 тыс.; для юрлиц – 200 тыс. рублей.

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Губернатор Воробьёв рассказал о подготовке Подмосковья к сезону природных пожаров
Воробьёв рассказал о подготовке Подмосковья к сезону природных пожаров
18 марта 2025, 19:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Пожароопасный сезон Подмосковье в этом году объявлен раньше обычного – 20 марта. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв на совещании по подготовке к прохождению паводка и пожароопасного периода, который провёл зампредседателя правительства Дмитрий Патрушев.
Как рассказал Воробьёв, в рамках подготовки были проанализированы данные за прошлые годы. Это поможет спрогнозировать все сценарии и сконцентрировать ресурсы на территориях с высоким риском природных пожаров. На особом контроле – городские округа Балашиха, Богородский, Воскресенск, Егорьевск, Клин, Егорьевск, Шатура, Луховицы и Электрогорск.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В Московской области – 1,9 млн га леса, и чтобы реагировать своевременно, у нас стоят 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов. Дополнительно в этом году установим ещё пять комплексов. У нас четыре уровня контроля за пожарами. Однако самый эффективный – видеокамеры», – сказал губернатор.
Что касается торфяных участков, то в своё время благодаря государственной программе эти 250 тыс. га были обводнены.
«Там ведется замер уровня воды. Он должен составлять от 0,7 до 1 м. Если погода экстремально жаркая, и уровень воды падает, существуют резервные водоёмы. Мы мониторим ситуацию и находимся в тесном контакте с Рослесхозом», – добавил глава региона.

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Новые видеокомплексы появятся на территории лесничеств в округах Балашиха, Мытищи, Красногорск, Подольск и Рузский.

После торфяных пожаров 2010 года в области приняли системные меры по обводнению торфяников и сохранению запасов воды в каналах и водоёмах. Создано 76 комплексов гидротехнических сооружений.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской областной постоянно усиливают и дооснащают группировки сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этом году для тушения пожаров подготовили свыше 4,1 тыс. человек и 1,6 тыс. единиц техники.

Сформирована аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Московской области, в которую вошли 200 человек. При необходимости задействуют три пожарных поезда. А на базе Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы создан нештатный противопожарный отряд. Он состоит из 126 человек, 27 единиц техники и 15 единиц насосного оборудования.

В рамках профилактической работы идёт обустройство минерализованных полос. План на это год – около 1,9 тыс. км. Ещё одна мера – установка шлагбаумов в лесах. В планах – создать 564 таких шлагбаумов, а также более 1,3 тыс. пикниковых зон для безопасного отдыха на природе.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для предупреждения преднамеренных поджогов сотрудники регионального Комлесхоза используют мобильное приложение «Народная дружина Подмосковья». Фиксируют подозрительные предметы, оставленный транспорт. На вызов выезжают экстренные службы.

Пожароопасную обстановку в Подмосковье контролируют с помощью четырёхуровневой системы мониторинга. Первый уровень – это наземное патрулирование, второй – видеомониторинг. В дополнение к камерам лесничества обследуют с помощью дронов. Третий уровень – авиапатрулирование, четвёртый – космический мониторинг. Организовано оперативное реагирование на термоточки, что позволяет быстро выявлять и локализовывать пожары на ранних стадиях.
«Когда важен охват, анализ данных, стараемся подключать цифровые технологии и искусственный интеллект. Благодаря современной системе мониторинга в прошлом году в Подмосковье все лесные пожары были ликвидированы в день обнаружения. Поэтому постоянно её совершенствуем, пробуем новые умные решения. Планируем запустить новый алгоритм ИИ в системе видеомониторинга, что позволит снизить количество ложных сигналов, поступающих с камер», – отметил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для быстрого реагирования и контроля за очагами возгорания Подмосковье предоставило «Оборонлесу» Минобороны России доступ к региональной системе видеонаблюдения в военных лесничествах. Это 37 камер. Налажено взаимодействие диспетчерских служб.

Завершая доклад, губернатор подчеркнул, что у Подмосковья - большие границы с Ярославской, Калужской, Рязанской, Тверской и другими областями. В регионах понимают ответственность и стараются работать слаженно.

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
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#пожарная безопасность
#природные пожары
#лесные пожары
#мчс
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Жители Подмосковья могут подать заявку на конкурс наставников «Быть, а не казаться»
Жители Подмосковья могут подать заявку на конкурс «Быть, а не казаться»
18 марта 2025, 17:54

Фото: сайт бытьнаставником.рф

Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи проводит в этом году Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться». Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодёжи.
«Цель конкурса – совершенствование механизмов патриотического воспитания, направленных на развитие наставничества. Для участия приглашаются граждане России в возрасте от 16 лет. Регистрация открыта на платформе до 20 апреля. Там же можно узнать критерии отбора и оценки, сроки проведения отдельных этапов», – говорится в сообщении.
По итогам конкурсных испытаний определят 100 победителей в таких номинациях, как «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «Наставник на службе», «СВОй наставник» и внеконкурсной номинации «Заслуженный наставник». Они примут участие в значимых мероприятиях социальной сферы, в том числе смогут реализовать собственные проекты.

Конкурс организуется совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение первых» и автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи» при поддержке Минпросвещения России и Российского общества «Знание».

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