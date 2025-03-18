Программа «Приведи друга» с начала года привлекла в подмосковные больницы 110 медиков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В подмосковные больницы по программе «Приведи друга» с начала года устроились 110 медработников. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
Как напомнили в ведомстве, сотрудники медучреждений Московской области получают премии за привлечение новых специалистов. Размер зависит от специальности, категории и стажа привлечённого сотрудника. Так, за привлечение врача, фельдшера или медсестры положена премия до 128 тыс. рублей.
Читайте также:
Врачи центра им. Л. Рошаля спасли зрение ребёнка, которому нож попал в глаз
Люберецкие хирурги спасли младенца, полностью лишённого возможности питаться
В Подмосковье от родителей с ВИЧ с начала года родилось более 40 здоровых детей
Как напомнили в ведомстве, сотрудники медучреждений Московской области получают премии за привлечение новых специалистов. Размер зависит от специальности, категории и стажа привлечённого сотрудника. Так, за привлечение врача, фельдшера или медсестры положена премия до 128 тыс. рублей.
«В регионе действуют меры соцподдержки как для работающих специалистов, так и только устроившихся. С начала года по программе «Приведи друга» в областные медучреждения устроились 108 медработников, в том числе 40 врачей и 68 специалистов со средним медицинским образованием», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.В Подмосковье действуют и такие меры соцподдержки медработников, как «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам». Подробную информацию об этом можно найти на сайте.
Читайте также:
Врачи центра им. Л. Рошаля спасли зрение ребёнка, которому нож попал в глаз
Люберецкие хирурги спасли младенца, полностью лишённого возможности питаться
В Подмосковье от родителей с ВИЧ с начала года родилось более 40 здоровых детей
Лора Луганская