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Врачи центра им. Л. Рошаля спасли зрение ребёнка, которому нож попал в глаз

Фото: https://t.me/roshal_kids

Фото: https://t.me/roshal_kids

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Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли зрение мальчику, которому нож попал в глаз. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
«Бригада скорой срочно доставила четырёхлетнего ребёнка в Детский центр. Как выяснилось, дома он неосторожно взял в руки нож, и он вонзился ему в левый глаз, разрезав роговицу, радужку, хрусталик и часть структур глазного яблока. Это вызвало тотальную отслойку сетчатки и потерю зрения», – отмечается в телеграм-канале.
Офтальмологи провели операцию в два этапа. Сначала они восстановили правильное положение структур глаза, удалили поврежденные ткани и вернули сетчатку на место. Затем врачи закрепили сетчатку с помощью специальной ленты. При этом они добились устойчивого результата без лазерного лечения, которое может вызывать воспаление.

Как отметили в клиники, операция прошла успешно, врачам удалось спасти глаз мальчика и сохранить его зрительные функции. Маленького пациента выписали на пятые сутки после хирургического вмешательства.

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Люберецкие хирурги спасли младенца, полностью лишённого возможности питаться
18 марта 2025, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства прооперировали ребёнка, у которого пищевод был соединён не с желудком, а с трахеей. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОЦОМД поступил новорождённый с трахеопищеводным свищом и врожденной аномалией развития пищевода – атрезией. В здоровом организме пищевод у младенцев непрерывен. Он переходит в желудок и другие отделы ЖКТ. Однако в данном случае участок пищевода, идущий от ротовой полости, заканчивался слепо, а участок от желудка через свищ соединялся с трахеей. Подобная патология означает полное отсутствие возможности кормления ребёнка.
«Мы провели операцию с использованием малоинвазивных методик – через три небольших прокола. Была восстановлена правильная анатомия пищеварительного тракта ребёнка. Теперь его здоровью ничто не угрожает. В дальнейшем он сможет жить и развиваться соответственно возрасту. Будущая мама маленького пациента не наблюдалась пренатально, но после родов её и младенца оперативно перевели в наш стационар», – сказал заведующий отделением хирургии новорождённых МОЦОМД Михаил Рехвиашвили.
По его словам, поэтому важно проходить все обследования во время беременности. Если врач УЗИ заподозрит врождённый порок развития, ребенок будет взят под наблюдение и направлен в профильный стационар

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

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В Подольске продолжается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья
18 марта 2025, 13:30

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В поселке Южный микрорайона Климовск в городском округе Подольск продолжается строительство многоквартирного дома для переселения людей аварийного жилья. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и финансируется из бюджета, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
По данным ведомства, на стройплощадке идут монолитные работы. Завершить возведение дома планируют в 2026 году.

В поселке Южный расселению подлежат 30 многоквартирных домов, построенных в 50-х годах, общей площадью 16,7 тысячи квадратных метров. Новое жилье получат 836 человек (444 квартиры).

Первым этапом стало строительство двухсекционного дома переменной этажности на 199 квартир, его площадь составляет 14,8 тысячи квадратных метров. В рамках второго этапа планируется возведение 17-этажного трехсекционного дома, рассчитанного на 223 квартиры.

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В Одинцово продолжается строительство двух пешеходных переходов через железную дорогу
18 марта 2025, 13:14

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Одинцово продолжается строительство двух пешеходных переходов через железную дорогу. Один из них возводится между станциями МЦД-1 «Немчиновка» и «Сколково», второй — между улицами Баковской и Вокзальной, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Строители завершили устройство свай под опору и башню-сход пешеходного перехода со стороны жилого комплекса. Сейчас ведется бетонирование ростверка. На переходе между улицами Баковской и Вокзальной приступили к переустройству инженерных коммуникаций и устройству свай под опоры и башни-сходы», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Открытие движения по переходам запланировано на конец 2025 года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Кроме того, на переходе у ЖК «Рублевский» ведется подготовка территории для устройства свайного фундамента под опоры и башню-сход со стороны Минского шоссе. Параллельно проводится переустройство инженерных коммуникаций, включая сети ОАО «РЖД», а также поставка металлоконструкций для пролетного строения.

Надземные пешеходные переходы будут соответствовать региональному стандарту: они получат остекление, лифты для маломобильных граждан, антивандальные стекла, внутреннее освещение и архитектурную подсветку. Также предусмотрено благоустройство пешеходных зон. Новые переходы обеспечат удобную и безопасную связь между жилыми кварталами, улучшив пешеходную доступность для более чем 14 тысяч жителей близлежащих районов.

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#ржд
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Дорожники Московской области обработали опасные участки дорог от гололеда
18 марта 2025, 12:53

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Для обеспечения безопасного движения дорожные службы Московской области минувшей ночью обработали противогололёдными материалами наиболее опасные участки дорог, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Порядка 2,5 тысяч км проезжей части на опасных участках дорог обработали противоголёдными материалами. В работах на съездах, мостах, эстакадах были задействованы более 250 единиц спецтехники на региональной сети и около 160 — на муниципальной сети», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

В связи с возможным понижением температуры ниже нуля в ближайшую ночь специалисты продолжают мониторинг погодных условий и готовы оперативно провести дополнительную обработку покрытия для предотвращения скользкости.

Минтранс Подмосковья напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдать осторожность и придерживаться правил дорожного движения.

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Ветеранский марафон «Фронтовая гармонь» пройдет в Подмосковье весной 2025 года
18 марта 2025, 12:43

Фото: istockphoto / alkir

На VI отчетно-выборной конференции МОРО ООО ВВС РФ, состоявшейся 12 октября 2024 года, было принято решение о проведении в апреле - мае 2025 года ветеранского патриотического марафона «Фронтовая гармонь», сообщает пресс-служба организации.
В рамках марафона запланировано 80 благотворительных концертов, посвященных 80-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Выступления пройдут на площадках городских округов Московской области для фронтовиков, ветеранов боевых действий, участников СВО, молодежи и местных жителей.

Организацией мероприятия займется ветеранский актив МОРО совместно с группой гармонистов Гильдии гармонистов России, продюсерским центром «Русская гармонь» и творческой студией «Святой исток» под руководством поэта и народного гармониста Сергея Викторовича Борискина.

Концертная группа «Воины духа» планирует ежедневно проводить по пять концертов в различных локациях, ориентируясь на предложения местных властей и учитывая интересы разных категорий населения.

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