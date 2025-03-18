Врачи центра им. Л. Рошаля спасли зрение ребёнка, которому нож попал в глаз

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Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли зрение мальчику, которому нож попал в глаз. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
«Бригада скорой срочно доставила четырёхлетнего ребёнка в Детский центр. Как выяснилось, дома он неосторожно взял в руки нож, и он вонзился ему в левый глаз, разрезав роговицу, радужку, хрусталик и часть структур глазного яблока. Это вызвало тотальную отслойку сетчатки и потерю зрения», – отмечается в телеграм-канале.Офтальмологи провели операцию в два этапа. Сначала они восстановили правильное положение структур глаза, удалили поврежденные ткани и вернули сетчатку на место. Затем врачи закрепили сетчатку с помощью специальной ленты. При этом они добились устойчивого результата без лазерного лечения, которое может вызывать воспаление.
Как отметили в клиники, операция прошла успешно, врачам удалось спасти глаз мальчика и сохранить его зрительные функции. Маленького пациента выписали на пятые сутки после хирургического вмешательства.
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Лора Луганская