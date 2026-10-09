Под Сергиевым Посадов построят молочную ферму за миллиард рублей

09 октября 2026, 16:45

оригинал Фото: медиасток.рф

Роботизированную молочную ферму на 1 200 коров построит в Сергиево-Посадском городском округе сельхозкооператив «Кузьминский». Соглашение об этом подписали зампред правительства Московской области Вячеслав Духин и председатель «Кузьминского» Олег Хахунов на полях российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2026». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Инвестиции в проект составят миллиард рублей. На ферме планируют производить до 12 тысяч тонн сырого молока в год.





«Новая ферма задумана как высокотехнологичный комплекс. Здесь собираются применять современные цифровые решения, которые автоматизируют дойку, позволяют вести учет показателей и на основе данных управлять стадом. Такой подход повышает эффективность производства», — сказал Духин.