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Глава Раменского Малышев провёл обход территориального управления «Гжель»

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Рабочую поездку по населённым пунктам территориального управления «Гжель» провёл глава Раменского округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Маршрут визита включал локации, из которых поступали вопросы от населения.

«Например, в посёлке Дружба Малышев осмотрел состояние общественных пространств и пообщался с жителями. Главными темами обсуждения стал вывоз мусора с контейнерных площадок и содержание придомовых территорий», — говорится в сообщении.
По итогам разговора профильные службы получили поручение ликвидировать навалы отходов, привести в порядок зоны накопления мусора и проработать вопрос об установке на двух площадках вместительных бункеров. Кроме того, коммунальщики должны будут заменить ограждающую сетку вокруг спортивной площадки.
Лев Каштанов

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