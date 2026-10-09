Глава Раменского Малышев провёл обход территориального управления «Гжель»
Рабочую поездку по населённым пунктам территориального управления «Гжель» провёл глава Раменского округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Маршрут визита включал локации, из которых поступали вопросы от населения.
«Например, в посёлке Дружба Малышев осмотрел состояние общественных пространств и пообщался с жителями. Главными темами обсуждения стал вывоз мусора с контейнерных площадок и содержание придомовых территорий», — говорится в сообщении.По итогам разговора профильные службы получили поручение ликвидировать навалы отходов, привести в порядок зоны накопления мусора и проработать вопрос об установке на двух площадках вместительных бункеров. Кроме того, коммунальщики должны будут заменить ограждающую сетку вокруг спортивной площадки.