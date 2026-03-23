Под Шатурой поймали с поличным предполагаемого браконьера
Сотрудники Управления охотничьего контроля Комитета лесного хозяйства Московской области задержали подозреваемого в нарушении природоохранного законодательства. Они провели рейд на территории охотничьих угодий муниципального округа Шатура, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл у населённого пункта Радовицкий. Инспекторы обратили внимание на мужчину, ехавшего на мотобуксировщике. При досмотре у него нашли охотничье оружие и мясо дикого животного. Гражданин утверждал, что нашёл тушу в лесу, но наличие оружия и характер перевозки дали основания полагать, что животное было добыто незаконно.
Для выяснения обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу органов внутренних дел.
«Комлесхоз Московской области напоминает, что незаконная охота наносит непоправимый ущерб биоразнообразию региона. Для выявления и пресечения фактов браконьерства на территории региона ведётся систематическая работа контролирующих органов», – отметили в пресс-службеРешается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота». Эта статья предусматривает для нарушителей крупные штрафы, исправительные работы и даже лишение свободы.