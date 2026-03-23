Под Шатурой поймали с поличным предполагаемого браконьера

23 марта 2026, 15:12

Сотрудники Управления охотничьего контроля Комитета лесного хозяйства Московской области задержали подозреваемого в нарушении природоохранного законодательства. Они провели рейд на территории охотничьих угодий муниципального округа Шатура, сообщили в пресс-службе ведомства.





Инцидент произошёл у населённого пункта Радовицкий. Инспекторы обратили внимание на мужчину, ехавшего на мотобуксировщике. При досмотре у него нашли охотничье оружие и мясо дикого животного. Гражданин утверждал, что нашёл тушу в лесу, но наличие оружия и характер перевозки дали основания полагать, что животное было добыто незаконно.



Для выяснения обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу органов внутренних дел.

«Комлесхоз Московской области напоминает, что незаконная охота наносит непоправимый ущерб биоразнообразию региона. Для выявления и пресечения фактов браконьерства на территории региона ведётся систематическая работа контролирующих органов», – отметили в пресс-службе