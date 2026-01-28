Под Талдомом открыли Год празднования 200-летия со дня рождения Салтыкова-Щедрина
В музее М.Е. Салтыкова-Щедрина – филиале Талдомского историко-литературного музея – торжественно открыли Год празднования 200-летия со дня рождения великого русского писателя, сатирика, журналиста и государственного деятеля. Церемония прошла в усадьбе Спас-Угол, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Об открытии юбилейного года объявил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
«Салтыков-Щедрин умел говорить правду, не боясь последствий. Он действительно был человеком большой смелости. Ведь обращать внимание общественности на правду, будучи чиновником высокого ранга, крайне трудно. С сегодняшнего дня мы торжественного начинаем Год Салтыкова-Щедрина», – сказал Степашин.
Как напомнили в ведомстве, Подмосковье тесно связано с жизнью и творчеством писателя. В усадьбе Спас-Угол Михаил Евграфович родился и провёл первые годы жизни. Празднование его юбилея будет проходить в течение года и охватит всю Московскую область.
«Спас-Угол – родовая усадьба писателя, место, где он провёл первое десятилетие жизни, учился подмечать, изучать, наблюдать жизнь. Здесь начал копиться его творческий багаж, который потом раскрылся в блестящих произведениях. Юбилейная программа охватит весь регион – музеи, театры, дома культуры, школы, библиотеки и даже парки. В Подмосковье будут проходить фестивали, литературные чтения, научные конференции, музыкальные вечера, кинопоказы, мастер-классы и другие мероприятия», – рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Так, в апреле в селе Спас-Угол пройдут Шестые Щедринские чтения, а в августе – фестиваль «Спас в Спасе». В программу войдут творческие встречи с писателями и потомками Салтыкова-Щедрина, концертно-театральная программа, гастрономический конкурс, пленэр «На Пошехонской родине» и многое другое.
В подмосковных библиотеках, домах культуры и парках готовят разнообразные события.