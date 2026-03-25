В Московской области из-за ранней весны раньше наступит сезон гнездования птиц

В Московской области из-за ранней весны раньше наступит сезон гнездования птицУже есть данные о начале гнездования некоторых хищных пернатых.
«В течение всего периода, когда птицы заняты строительством гнёзд, высиживанием яиц и выкармливанием птенцов, они особенно уязвимы и нуждаются в нашей заботе. Мы просим жителей региона соблюдать правила поведения вблизи мест обитания пернатых, чтобы не нарушить их естественный жизненный цикл и помочь сохранить биоразнообразие», –сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.Как отметили в министерстве, позаботиться о благополучии птиц можно, соблюдая простые правила. Следует избегать громких звуков, не пользоваться в лесу шумной техникой. Собак в лесопарковых зонах нужно выгуливать на поводке.
Важно помнить о гнёздах водоплавающих и наземных птиц в густой растительности, не трогать выпавших из гнезд птенцов – слётков, которые впервые расправляют крылья и обычно находятся под присмотром родителей.
В подмосковном Миниэкологии напомнили, что любые действия, приводящие к гибели или изъятию из естественной среды обитания редких птиц, птенцов или яиц, а также к уничтожению гнёзд пернатых влекут административную ответственность.