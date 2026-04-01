73 000 жителей Московской области присоединились к акции «Покорми птиц»
В акции «Покорми птиц» в этом году приняли участие около 73 000 жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
Ежегодное мероприятие, которое проходит по инициативе министерства, стартовало 29 января. Итоги акции подвели 1 апреля, в Международный день птиц.
«Этой зимой птицам пришлось нелегко – морозы и обильные снегопады осложнили доступ к кормовой базе. Жители Подмосковья пришли на помощь пернатым. В акции приняли участие свыше 73 000 жителей большинства муниципалитетов. Они развесили более 18 000 кормушек. От имени министерства благодарю всех участников за неравнодушное отношение к братьям меньшим», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.По данным ведомства, лидерами по числу участников акции стали Подольск и Химки, на третьем месте – Одинцовский городской округ. В этих муниципалитетах в акции суммарно участвовали более 44 000 человек. В топ-5 также вошли Серпухов и Истра. По числу развешанных кормушек впереди Наро-Фоминский округ, далее следуют Одинцово и Химки. В рамках акции состоялись лекции и мастер-классы по изготовлению кормушек.
Как пояснили в подмосковном Минэкологии, Международный день птиц не случайно отмечают 1 апреля. Считается, что именно в это время с зимовок начинают массово возвращаться перелётные птицы.
В Подмосковье зарегистрировано 306 видов птиц, 69 из которых внесены в Красную книгу Московской области.