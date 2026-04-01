73 000 жителей Московской области присоединились к акции «Покорми птиц»

01 апреля 2026, 20:46

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В акции «Покорми птиц» в этом году приняли участие около 73 000 жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.





Ежегодное мероприятие, которое проходит по инициативе министерства, стартовало 29 января. Итоги акции подвели 1 апреля, в Международный день птиц.

«Этой зимой птицам пришлось нелегко – морозы и обильные снегопады осложнили доступ к кормовой базе. Жители Подмосковья пришли на помощь пернатым. В акции приняли участие свыше 73 000 жителей большинства муниципалитетов. Они развесили более 18 000 кормушек. От имени министерства благодарю всех участников за неравнодушное отношение к братьям меньшим», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.