Уникальный подмосковный хирургический аппарат внедряют в больницах по всей России
Уникальный хирургический аппарат – систему МАРС для визуализации кровоснабжения при хирургических операциях – внедряют в больницах по всей России. Подмосковной разработкой уже пользуются в клиниках 30 регионов, сообщили в пресс-службе Миинвеста Московской области.
Аппарат создала компания из наукограда Фрязино «Криптомед», входящая в ГК «Исток-Аудио».
«Компания начала работать более 30 лет назад и сначала специализировалась на разработке слуховых аппаратов. Сегодня это крупный научно-производственный комплекс общей площадью более 10 000 квадратных метров. Там разрабатывают и производят медицинское и реабилитационное оборудование, а также высокотехнологичные устройства, которые обеспечивают технологический суверенитет страны в медицинском секторе», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В основе системы МАРС лежат технологии флуоресцентной визуализации, позволяющие хирургам оценивать лимфоток, кровоснабжение и жизнеспособность тканей в режиме реального времени. Это помогает принимать точные решения прямо во время операции и снижает риск осложнений. В оборудовании МАРС, в отличие от рентгеновской ангиографии, применяется лазерный источник сигнала. Поэтому метод не создаёт лучевой нагрузки и не имеет возрастных ограничений.
Система уже установлена в крупных федеральных онкоцентрах России и Белоруссии. Спрос на неё продолжает расти, а область применения расширяется не только в онкологии, но и в общей хирургии.