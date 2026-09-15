В десяти подмосковных округах починили дорожные знаки
Восстановление и ремонт отсутствующих и повреждённых знаков провели сотрудники Мосавтодора на региональных дорогах в десяти округах Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Приведение знаков в порядок входит в перечень работ по летнему содержанию дорог.
«Знаки починили улице Шебанцево в домодедовском микрорайоне Белые Столбы, на улице Мичурина в посёлке Серебряные Пруды и на Проектируемом проезд № 5539 в посёлке Развилка Ленинского округа», — говорится в сообщении.Кроме того, работы провели рядом с автобусной остановкой «Поворот на Учхоз-2» в Можайском округе, в деревне Малые Дубровки Дмитровского округа, у деревни Клемёново под Егорьевском, в деревне Доры округа Лотошино, в посёлке Балсуниха Пушкинского округа, в селе Константиновское округа Ступино и у деревни Яковлево округа Подольск.