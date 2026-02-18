Под Воскресенском спасли водителя, зажатого в машине после ДТП

18 февраля 2026, 17:51

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Две легковые машины столкнулись лоб в лоб на участке дороги между посёлками Фосфоритный и Хорлово в округе Воскресенск. Одному из водителей потребовалась помощь спасателей и врачей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Свидетелями столкновения стали работники дежурного караула 314-й пожарно-спасательной части. Они сразу пришли на помощь водителям, а также вызвали медиков и сотрудников Госавтоинспекции.





«Пожарные отключили аккумуляторы у обоих автомобилей и вместе с прибывшими по вызову спасателями разблокировали водителя, зажатого в салоне смятыми от столкновения металлическими конструкциями, и передали его бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.