В Ингушетии задержали школьницу за кражу 3,2 тысячи долларов

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Ингушетии задержали старшеклассницу по подозрению в краже крупной суммы денег из магазина. В сумке хозяйки находились 3200 долларов США и более 260 тысяч рублей.



Как сообщили в региональном МВД, преступление раскрыли по горячим следам сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Назрановскому району совместно с коллегами из ВОГ МВД по республике. Помимо денег, в сумке также находились банковская карта и паспорт владелицы торговой точки в селе Плиево.

По версии полиции, девушка воспользовалась отсутствием хозяйки, которая находилась в подсобном помещении. Опасаясь, что родители обнаружат сумку дома, школьница взяла её с собой на занятия. Потратить деньги она не успела, похищенное вернули потерпевшей в полном объёме.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере, предусматривающей до шести лет лишения свободы. Отец подростка привлечён к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Иван Мусатов

