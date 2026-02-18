В Ингушетии задержали школьницу за кражу 3,2 тысячи долларов
В Ингушетии задержали старшеклассницу по подозрению в краже крупной суммы денег из магазина. В сумке хозяйки находились 3200 долларов США и более 260 тысяч рублей.
Как сообщили в региональном МВД, преступление раскрыли по горячим следам сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Назрановскому району совместно с коллегами из ВОГ МВД по республике. Помимо денег, в сумке также находились банковская карта и паспорт владелицы торговой точки в селе Плиево.
По версии полиции, девушка воспользовалась отсутствием хозяйки, которая находилась в подсобном помещении. Опасаясь, что родители обнаружат сумку дома, школьница взяла её с собой на занятия. Потратить деньги она не успела, похищенное вернули потерпевшей в полном объёме.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере, предусматривающей до шести лет лишения свободы. Отец подростка привлечён к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
