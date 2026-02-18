Молодой отец сделал троим маленьким детям татуировки и получил срок
Британец, сделавший татуировки трем маленьким детям, получил срок. Об этом сообщает Daily Mail.
В Ньюкасле 31-летнего Патрика Коу приговорили к трем годам тюремного заключения за то, что тот делал татуировки своим малолетним детям. Согласно материалам суда, британец воспользовался домашним тату-оборудованием, чтобы нанести изображение сердца на стопу одного ребенка, черепа — на грудь другого и призрака — на лодыжку третьего.
Процедура причинила детям сильную боль, однако они были уверены, что татуировки будут временными. После этого им потребовались прививки от гепатита В и столбняка, а также анализы крови. В настоящее время несовершеннолетние испытывают тревогу, бессонницу, зуд и нуждаются в медицинской помощи.
При задержании Коу смеялся и шутил, утверждая, что в его действиях нет ничего предосудительного. Однако в суде он признал свою вину по трем эпизодам жестокого обращения с детьми.
Читайте также: