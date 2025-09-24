Подмосковье расширяет поддержку фермерских и личных подсобных хозяйств
В Московской области стимулируют развитие агробизнеса, расширяют меры поддержки для фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. В регионе работают более 800 крестьянских (фермерских) хозяйств: 40% специализируются на молочном животноводстве, 40% — на растениеводстве, 13% — на мясном производстве, 7% — на других направлениях, рассказали подмосковном Минсельхозе.
В прошлом году хозяйства произвели почти 41 тысячу тонн молока, около 44 тысяч тонн картофеля, почти 17 тысяч тонн овощей и более 2 тысяч тонн мяса. Полсотни хозяйств выпускают готовую молочную продукцию, включая сыры, а 45 развивают сельский туризм.
Для поддержки агробизнеса в 2025 году предусмотрели более 30 мер господдержки. На гранты и субсидии для семейных ферм выделили 119,9 млн рублей, на развитие сельского туризма — 38,3 млн, на грант «Агростартап» для начинающих фермеров — 37,3 млн, на сельскую кооперацию — 23,9 млн.
Эти меры помогают возместить до 50–90% прямых затрат хозяйств, развивать инфраструктуру и увеличивать производственные мощности.
Для совершенствования поддержки уже представили проект закона Московской области о модернизации системы грантов и субсидий для фермеров, в том числе для хозяйств без юрлица.
