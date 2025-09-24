Подмосковье расширяет поддержку фермерских и личных подсобных хозяйств

24 сентября 2025, 19:19

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области стимулируют развитие агробизнеса, расширяют меры поддержки для фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. В регионе работают более 800 крестьянских (фермерских) хозяйств: 40% специализируются на молочном животноводстве, 40% — на растениеводстве, 13% — на мясном производстве, 7% — на других направлениях, рассказали подмосковном Минсельхозе.