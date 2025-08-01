Подать заявку на переселение из аварийного жилья в Подмосковье можно до 1 сентября

01 августа 2025, 18:02

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Жильцы подмосковных аварийных домов могут подать заявление на получение жилищного сертификата до 1 сентября 2025 года. Для этого нужно обратиться в администрацию своего округа, сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса региона.





Подать заявление могут не только собственники жилья, но и семьи, проживающие по договорам социального найма.

«Сертификат на расселение аварийного фонда – документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Житель аварийного помещения может приобрести квартиру в новостройке в любом округе Подмосковья», – пояснил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.