Подать заявку на переселение из аварийного жилья в Подмосковье можно до 1 сентября
Жильцы подмосковных аварийных домов могут подать заявление на получение жилищного сертификата до 1 сентября 2025 года. Для этого нужно обратиться в администрацию своего округа, сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса региона.
Подать заявление могут не только собственники жилья, но и семьи, проживающие по договорам социального найма.
«Сертификат на расселение аварийного фонда – документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Житель аварийного помещения может приобрести квартиру в новостройке в любом округе Подмосковья», – пояснил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.Как напомнили в министерстве, государство оплачивает сертификат собственникам аварийного помещения и семьям, проживающим в аварийном жилье по договорам соцнайма, по цене 174 839 рублей за 1 кв. м. Минимальный метраж – 28 кв. м, даже если в реальности площадь меньше. Таким образом, выплата по сертификату составит не менее 4 млн. 895 тыс. 492 рублей.
После приёма заявления в администрации гражданин может начать поиск подходящего жилья. На это ему даётся три месяца. Жилище можно приобрести как готовое в новостройке, так и строящееся при условии, что многоквартирный дом будет сдан до конца будущего года. При этом до переезда в новую квартиру семья остаётся жить по старому адресу.
Как рассчитывается сумма сертификата и как его оформить, расскажут на горячей линии министерства 8(926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8(925)241-13-52и 8(925)241-75-11.