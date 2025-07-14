В Подмосковье защитят малышку, брошенную матерью в аэропорту Турции
Опека Московской области обеспечит защиту ребёнка, мать которого попыталась избавиться от неё в турецком аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Ранее сообщалось, что 18-летняя подмосковная студентка Екатерина Бурнашкина в аэропорту Антальи попыталась избавиться от своего новорождённого ребенка. Её задержали и обвинили в попытке убийства ребенка. Девять месяцев она в турецкой тюрьме, а теперь вышла на свободу и заявила, что намерена забрать дочку к себе.
«В течение этого периода малышка, которую назвали Николь, была перевезена в Россию. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва Минсоцразвития в июне нашло ей гостевую приёмную семью в Павловском Посаде, где малышку любят и заботятся о ней. Временным опекуном стала 49-летняя опытная приёмная мать Марина Макарова», – рассказали в пресс-службе.Орган опеки Богородского округа 7 июля вышел в суд с заявлением о лишении матери родительских прав. Предварительное слушание назначено на 21 июля, а первое заседание – на 20 августа. Биологический отец девочки ребёнка не признал.
«Мы с особым трепетом относимся к детям, попавшим в сложную ситуацию. Сейчас Николь – в гостевой приёмной семье, которая заботится о девочке и занимается её воспитанием. Семья создала для неё теплую и безопасную атмосферу. Мы не можем доверить жизнь ребёнка тому, кто уже проявил подобную жестокость. Но, конечно, решать будет суд. А мы будем следить за ситуацией и позаботимся о том, чтобы девочка росла в нормальной обстановке. Если суд удовлетворит иск, девочке найдут постоянную приёмную семью», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.В Подмосковье проживают около 22 тыс. детей-сирот. В 2013-м в регионе было 44 детских дома, три года назад все их закрыли. 98,5% ребят воспитываются в приёмных ресурсных семьях, остальные дети живут в Семейных центрах. Как правило, это дети, нуждающиеся в постоянном медицинском сопровождении.
Ресурсные семьи – это семьи, прошедшие специальное обучение и имеющие опыт воспитания детей-сирот не менее трёх лет. Ребенок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может быть устроен туда сроком до восьми месяцев.
Сейчас в Московской области – более 500 ресурсных семей. Для них предусмотрены ежемесячные выплаты из регионального бюджета. Размер зависит от возраста ребёнка, максимальный – 23 756,90 рублей.
Для детей-сирот в Подмосковье действуют другие меры поддержки: ежегодное пособие 47 539,90 рублей, бесплатный проезд по территории Подмосковья и Москвы, компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно, а для учащихся колледжей и вузов – ежемесячная стипендия губернатора области.