В Подмосковье защитят малышку, брошенную матерью в аэропорту Турции

14 июля 2025, 15:36

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Опека Московской области обеспечит защиту ребёнка, мать которого попыталась избавиться от неё в турецком аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.





Ранее сообщалось, что 18-летняя подмосковная студентка Екатерина Бурнашкина в аэропорту Антальи попыталась избавиться от своего новорождённого ребенка. Её задержали и обвинили в попытке убийства ребенка. Девять месяцев она в турецкой тюрьме, а теперь вышла на свободу и заявила, что намерена забрать дочку к себе.

«В течение этого периода малышка, которую назвали Николь, была перевезена в Россию. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва Минсоцразвития в июне нашло ей гостевую приёмную семью в Павловском Посаде, где малышку любят и заботятся о ней. Временным опекуном стала 49-летняя опытная приёмная мать Марина Макарова», – рассказали в пресс-службе.

«Мы с особым трепетом относимся к детям, попавшим в сложную ситуацию. Сейчас Николь – в гостевой приёмной семье, которая заботится о девочке и занимается её воспитанием. Семья создала для неё теплую и безопасную атмосферу. Мы не можем доверить жизнь ребёнка тому, кто уже проявил подобную жестокость. Но, конечно, решать будет суд. А мы будем следить за ситуацией и позаботимся о том, чтобы девочка росла в нормальной обстановке. Если суд удовлетворит иск, девочке найдут постоянную приёмную семью», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.