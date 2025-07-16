В Подмосковье увеличили выплату на техсредства реабилитации для инвалидов
Выплату на приобретение средств технической реабилитации могут получить жители Московской области с инвалидностью. Теперь размер выплаты на два изделия стал больше. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
Льгота направлена на покупку изделий, которые есть в индивидуальной программе реабилитации, но не входят в федеральный перечень.
«Мы увеличили выплату на одни из самых востребованных изделий — электрический подъёмник для ванны и медицинскую кровать. Это позволит обеспечить более широкий доступ к необходимым средствам», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.В министерстве уточнили, что выплату на покупку медицинской кровати увеличили вдвое. Теперь она составляет 32 тысячи 907 рублей. Выплата на электрический подъёмник увеличилась на 17% и составила 35 тысяч 991 рубль.
Ежегодно выплаты на приобретение средств технической реабилитации Московской области получают около 3 тысяч человек.