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В Подмосковье увеличили выплату на техсредства реабилитации для инвалидов

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Выплату на приобретение средств технической реабилитации могут получить жители Московской области с инвалидностью. Теперь размер выплаты на два изделия стал больше. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.



Льгота направлена на покупку изделий, которые есть в индивидуальной программе реабилитации, но не входят в федеральный перечень.

«Мы увеличили выплату на одни из самых востребованных изделий — электрический подъёмник для ванны и медицинскую кровать. Это позволит обеспечить более широкий доступ к необходимым средствам», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
В министерстве уточнили, что выплату на покупку медицинской кровати увеличили вдвое. Теперь она составляет 32 тысячи 907 рублей. Выплата на электрический подъёмник увеличилась на 17% и составила 35 тысяч 991 рубль.

Ежегодно выплаты на приобретение средств технической реабилитации Московской области получают около 3 тысяч человек.
Лев Каштанов

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