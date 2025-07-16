В Подмосковье увеличили выплату на техсредства реабилитации для инвалидов

16 июля 2025, 15:19

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Выплату на приобретение средств технической реабилитации могут получить жители Московской области с инвалидностью. Теперь размер выплаты на два изделия стал больше. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.





Льгота направлена на покупку изделий, которые есть в индивидуальной программе реабилитации, но не входят в федеральный перечень.





«Мы увеличили выплату на одни из самых востребованных изделий — электрический подъёмник для ванны и медицинскую кровать. Это позволит обеспечить более широкий доступ к необходимым средствам», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.