Подготовившие двух и более стобалльников учителя Подмосковья получат 150 000 рублей

03 июня 2026, 11:43

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области выплатят 150 000 рублей педагогам, подготовившим двух и более выпускников, которые наберут максимальное количество баллов по ЕГЭ. Об этом напомнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.





По его словам, в прошлом году такую выплату получили 103 учителя.

«Подготовить стобалльника – огромный труд. Поэтому в Подмосковье педагогам полагается денежное поощрение. В области также предусмотрена поддержка для школ с высоким уровнем достижений педагогического коллектива. Речь идёт об учреждениях, обучающиеся которых являются победителями и призёрами регионального и заключительного этапов олимпиады», – пояснил Брынцалов

«В этом году 80 общеобразовательным организациям выделены гранты на 600 миллионов рублей. Эти средства получает школа, и она самостоятельно распределяет их между педагогическим составом», – пояснил спикер Мособлдумы.

«Подмосковье демонстрирует хорошие результаты в сфере образования. В прошлом году почти 700 детей сдали ЕГЭ на 100 баллов, свыше 4000 ребят закончили школу с золотой медалью», – подчеркнул Брынцалов.

«У нас уже выстроена целая система материальной поддержки. Молодым учителям при трудоустройстве полагается единовременное пособие в 150 000 рублей. В течение первых трёх лет ежемесячно доплачивают по 6000. Предусмотрены надбавки за классное руководство – от 11 000 до 16 000 рублей в месяц», – сказал парламентарий