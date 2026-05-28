Подмосковных выпускников предупредили об отсутствии ответов на ЕГЭ в интернете

28 мая 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В преддверии периода сдачи Единого госэкзамена выпускникам начали предлагать купить якобы «слитые» в интернет ответы на задания ЕГЭ. Однако это всего лишь мошенническая схема, на которую всё ещё попадаются школьники и их родители.





Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области со ссылкой на портал «Объясняем.рф», Рособрнадзор и киберполицию.

«Объявления распространяют в мессенджерах, соцсетях и на сайтах. Оплатить покупку ответов можно картой, через СБП или криптовалютой. А дальше либо ничего не приходит, либо начинаются угрозы рассказать, что школьник покупает ответы», – пояснили в ведомстве.