Подмосковных выпускников предупредили об отсутствии ответов на ЕГЭ в интернете
В преддверии периода сдачи Единого госэкзамена выпускникам начали предлагать купить якобы «слитые» в интернет ответы на задания ЕГЭ. Однако это всего лишь мошенническая схема, на которую всё ещё попадаются школьники и их родители.
Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области со ссылкой на портал «Объясняем.рф», Рособрнадзор и киберполицию.
«Объявления распространяют в мессенджерах, соцсетях и на сайтах. Оплатить покупку ответов можно картой, через СБП или криптовалютой. А дальше либо ничего не приходит, либо начинаются угрозы рассказать, что школьник покупает ответы», – пояснили в ведомстве.Там подчеркнули, что реальные ответы украсть невозможно. Контрольно-измерительные материалы разрабатывают в закрытом режиме, поэтому утечки исключены.
В ГУРБ призвали родителей и выпускников сохранять бдительность, так как аферисты адаптируют свои схемы под любые ситуации, и период сдачи ЕГЭ – не исключение. Переводить деньги незнакомцам не следует.