В детсаду при королёвской школе №5 завершили демонтаж
В Королёве продолжается капитальный ремонт детского сада при школе №5, расположенного на проспекте Королёва. О ходе работ рассказал глава Минстройкомплекса Московской области Александр Туровский, сообщает пресс-служба ведомства.
Капремонт проводится в рамках региональной программы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В настоящее время в здании общей площадью около 1 700 квадратных метров завершили демонтаж внутренних конструкций и приступили к общестроительным работам. Проводится монтаж инженерных сетей и гидроизоляция кровли. На площадке заняты 25 человек», — сказал Туровский.Он отметил, что в ходе капитального ремонта детский сад обновят снаружи и изнутри, включая фасад, крышу, входные группы, коммуникации и отделку помещений. Кроме того, в здании установят новое оборудование и мебель. Завершить работы должны в первой половине 2027 года.