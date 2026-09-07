Воробьёв: Ремонт контейнерных площадок в Подмосковье ведётся с учётом мнения жителей
Один из приоритетов работы властей Подмосковья – содержание контейнерных площадок. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе традиционного совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.
По словам главы региона, эта работа ведётся с учётом мнения жителей.
«Это работа знакомая – по ней была и зимняя, и летняя программы. Всё это делается с учетом жителей. Они выносят мусор, и то, куда и как идти, имеет определяющее значение. Поэтому эта работа ещё и общественно-политическая, если хотите, потому что это касается каждого жителя, каждой квартиры и каждой семьи. Также сегодня мы послушаем доклад о программе модернизации контейнерных площадок», – отметил Воробьёв.Губернатор ещё раз подчеркнул, что содержание территорий и чистота – важные темы.
«Как известно, чистота – залог здоровья и самочувствия наших жителей. Поэтому неслучайно мы регулярно в открытых форматах, на дополнительных совещаниях, на личных встречах и выездах, уделяем внимание всему, что касается чистоты и вывозу мусора, уборки территории. Всё это принципиально важно», – добавил губернатор.Второй блок вопросов, который рассматривали на совещании касался подготовки систем водоснабжения и водоотведения к зиме.