Подмосковье и Белоруссия на форуме в Минске подписали документы о сотрудничестве
Делегация Московской области приняла участие в XIII Форуме регионов Белоруссии и России, который прошёл в Минске. Центральным событием форума стало пленарное заседание «Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития двух стран».
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о совместных проектах и основных направлениях сотрудничества Подмосковья с белорусскими областями.
«Это форум – важное событие для нас, потому что каждый присутствующий дорожит дружбой, историей и общей культурой. Наши президенты задают тон и для регионального сотрудничества. Мы понимаем, что, чем больше компаний найдут себя на рынках России и Белорусии, тем больше выиграют обе стороны», — сказал Воробьёв.
По его словам, представители Подмосковья часто бывают в Белоруссии, учатся по ряду направлений.
«Перенимаем прогрессивный опыт ведения лесного хозяйства, управления коммунальным хозяйством. Белорусским коллегам можем предложить много полезного по цифровизации и искусственному интеллекту, которые дают эффективные решения. Особая тема для двух стран – продовольственная безопасность. Самая живая секция на этом форуме – аграрная. Одна из ключевых идей – как объединиться, чтобы сельхозпродукция России и Белоруссии претендовала на экспансию на рынки Юго-Восточной Азии, Африки. Думаю, форум позволит найти механизм, когда можно будет объединиться и экспортировать вместе», – отметил губернатор.Белоруссия – один из главных торговых партнёров Московской области. За пять лет товарооборот увеличился в 2,5 раза. А в прошлом году Подмосковье обеспечило пятую часть товарооборота между двумя государствами, став лидером среди российских регионов.
Особое значение придается промышленной кооперации. Так, Красногорское предприятие «Бецема» сотрудничает с Минским моторным и автомобильным заводами в производстве дорожной техники. Ногинский завод выпускает топливные насосы для тракторов «Беларус». Коломенский завод поставил БЕЛАЗу 20 двигателей для карьерных самосвалов.