Воробьёв предложил применять подход поэтапного внедрения ИИ-решений по всей стране
В Красногорске прошло заседание Комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных» под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
В нём участвовали секретарь Госсовета, помощник президента Алексей Дюмин и зампред правительства - руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко, глава Минцифры Максут Шадаев, представители регионов страны и различных ведомств.
«Внедрение искусственного интеллекта неизбежно. Это удобно для человека, это экономит ресурсы. Это технология, которая помогает двигаться вперёд. Мы многократно подчёркивали, что во главе угла стоит эффективность. Задача и регионов, и правительства на площадке Госсовета – найти самые эффективные решения. Сам ИИ стоит денег – это и «железо», и люди, которые его обучают. То, что внедряется, должно давать заметный результат. Поэтому мы очень аккуратно, вдумчиво, но настойчиво внедряем ИИ-продукты вместе с правительством России и регионами-партнёрами», – сказал Воробьёв.Он напомнил, что, например, сегодня искусственный интеллект читает рентгеновские снимки.
«Это позволяет освобождать огромное количество часов работы рентгенологов и быстро получать результаты исследований. Применяем ИИ в транспорте, в образовании, на самых разных направлениях. У нас в Подмосковье очень внимательный подход к каждому проекту. Только там, где есть эффект для человека и экономия для бюджета, внедряем ИИ на региональном уровне, а затем предлагаем на муниципальном», – отметил губернатор.
Он предложил применять подход поэтапного внедрения ИИ-решений по всей стране – тиражировать практику на регионы только после того, когда она показала эффективность на федеральном уровне, по аналогии с Подмосковьем, где апробация происходит на уровне области, а уже потом передаётся в муниципалитетах.
«Правительство совместно с Комиссией при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, заинтересованными организациями и руководителями регионов разрабатывает национальный план по внедрению технологий ИИ. В этом плане должны быть показатели эффективности их использования на федеральном и региональном уровнях», – сказал Дюмин.
По его словам, Комиссия Госсовета «Экономика данных» совместно с Минцифры под руководством Андрея Воробьёва и Максута Шадаева проделала большую работу с регионами.
«Проанализированы предлагаемые правительством показатели по всем отраслям, собраны лучшие региональные ИИ-практики, подтвердившие свою эффективность. Их необходимо тиражировать и на другие регионы, что позволит сэкономить время и средства, ускорить решение волнующих жителей вопросов. Формируемый национальный план по внедрению технологий ИИ должен стать реалистичным и рабочим инструментом для выполнения задач, поставленных главой государства», – добавил помощник президента.Воробьёв также напомнил, что готовые ИИ-решения размещены на портале «Цифровой регион». Их использование позволяет оптимизировать затраты и повышает эффективность, поскольку ранее сценарии внедрения уже были отработаны субъектами и показали хороший результат.
Такая витрина лучших цифровых практик несколько лет назад заработала в Московской области, а в прошлом году стала единым окном для обмена умными решениями по всей стране.
«У нас есть витрина данных, куда регионы выкладывают свои проекты. Если подтверждается их удобство и эффективность, они принимаются к реализации. Подробно все эти практики обсуждаются на ежегодной конференции Сбера, где мы принимаем активное участие», – добавил губернатор.
Среди всех готовых практик выделено 32 типовых подмосковных проекта, которые показали самую большую эффективность.
«За последнее время мы существенно продвинулись в развитии цифровых технологий. По итогам прошлого года ИТ-отрасль показала уверенный рост. Её выручка увеличилась на 14% и опережает среднемировые темпы. Также растёт объем экспорта российских ИТ-решений – на 20% в среднем за последний год. В этом году мы перешли к системному внедрению ИИ в ключевых отраслях экономики. Для этого установили целевые показатели исполнения задач, запустили их мониторинг. В данный момент ведем работу по формированию национального плана внедрения технологии», – сказал Григоренко.В Московской области сейчас реализовано 67 ИИ-проектов в разных отраслях. Экономический эффект от использования технологий искусственного интеллекта уже составил 3,2 млрд рублей. В этом году планируется запустить ещё 16 проектов.