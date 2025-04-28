Подмосковье и Узбекистан развивают проекты в экономике, культуре и медицине

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву о совместных проектах в сфере экономики, образования, культуры и здравоохранения. Встреча делегаций двух стран прошла в Узбекистане на площадке V Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия».
«Мы рады участвовать в этой выставке. Вы знаете, что старт плодотворному сотрудничеству дал Форум регионов, который состоялся под руководством президентов России и Узбекистана. Сегодня в рамках «ИННОПРОМА» обсуждаем конкретные проекты, которые реализованы в Ташкентской, Самаркандской, Андижанской областях и в Подмосковье. Это практическое сотрудничество, которое даёт рабочие места, технологии, новые предприятия», – сказал Воробьёв.Он поблагодарил федеральное правительство и Минпромторг России за поддержку этих проектов.
«Наша задача – совершенствовать и развивать экономику, а также всё, что связано с образованием наших детей, обменом опытом. Это уже происходит на базе наших флагманских школ. А в Ферганской области будет создан детский медицинский центр подобный нашему ДКЦ им. Рошаля. Кроме того, в мае открываем выставку музея Савицкого. Президент Узбекистана поддержал, чтобы она была проведена у нас», – отметил губернатор.Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Товарооборот между Московской областью и Узбекистаном за пять лет вырос почти в два раза. Подмосковная фармацевтическая продукция в прошлом году составила 50% от всего российского экспорта продукции фармакологии в Узбекистан.
Мирзиёев осмотрел на выставке стенд Московской области, где представлены подмосковные предприятия, сотрудничающие с Узбекистаном, или планирующие разместить там своё производство.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Это, например, мытищинский завод «Метровагонмаш», который за пять лет поставил для Ташкентского метрополитена 164 современных вагона, в том числе 104 – полностью собранных из российских материалов.
Компания «Щёлково Агрохим» запустила в СЭЗ «Ургут» Самаркандской области новый завод, покрывающий потребности страны в химических средствах защиты растений.
Компания «Черноголовка» приобрела завод в городе Нуравшон Ташкентской области под производство бутилированной воды и безалкогольных напитков. В планах – производить там ещё и продукты питания.
Компания «Деловое партнёрство» в начале года запустила в Ташкентской области первую очередь завода по производству фруктово-ягодных наполнителей и переработке фруктов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Люберецкий завод Монтажавтоматика» планирует открыть в Андижанской области производство силовых трансформаторов большой мощности для промышленных предприятий и железных дорог.
А компания «Никатор», выпускающая меловые добавки и суперконцентраты красителей для полимеров, открыла филиал в Ташкенте. В 2026-м она планирует запустить производство меловых наполнителей в Самаркандской области.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Сейчас в Подмосковье действуют шесть особых экономических зон, 72 индустриальных парка с готовой инфраструктурой для предприятий, ещё 27 находятся на разных этапах создания. В этом году планируют открыть четыре государственных ИП в новом формате «Все включено» в Дмитровском, Раменском, Жуковском и Ленинском округах. Там реализует свой проект компания SPZ-Bearings из Андижана. В индустриальном парке «Титан» она планирует запустить производство подшипников, которые в том числе использует РЖД.
«Нам предстоит большая программа поиска новых проектов. Мы заинтересованы в том, чтобы узбекские предприятия, имеющие потенциал дальнейшего экспорта, были представлены у нас. Важно, чтобы в индустриальные парки также приходили самые конкурентоспособные. Один из них заходит в наш ИП «Титан». Это производитель подшипников. Мы ждём и уверены, что подобных проектов будет больше», – отметил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Тесное сотрудничество развивается между Подмосковьем и Узбекистаном в сфере образования. В конце прошлого года в Московскую область для обмена лучшими практиками приехали 40 школьников и семь педагогов из Ташкентской области. Гостям показали подмосковные образовательные кластеры и флагманские школы. Для них организовали экскурсии и мастер-классы.
В мае в Истре начнёт работу совместная выставка собраний узбекского музея искусств имени И.В. Савицкого и музея «Новый Иерусалим», где будет представлено около 80 экспонатов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Кроме того, постоянно осуществляется обмен передовыми технологиями в сфере здравоохранения. Так, врачи из подмосковного НИКИ детства сотрудничают с Республиканским специализированным научно-практическим медцентром педиатрии в Ташкенте. МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского заключил соглашения с ведущими медицинскими университетами Узбекистана. При участии подмосковных специалистов в Ташкентской области открывают орфанный центр. Коллеги из Узбекистана используют опыт Московской области при создании в Фергане детского клинического центра, аналогичного ДКЦ им. Рошаля в Красногорске.
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