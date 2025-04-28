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Подмосковье и Узбекистан развивают проекты в экономике, культуре и медицине

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву о совместных проектах в сфере экономики, образования, культуры и здравоохранения. Встреча делегаций двух стран прошла в Узбекистане на площадке V Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия».
«Мы рады участвовать в этой выставке. Вы знаете, что старт плодотворному сотрудничеству дал Форум регионов, который состоялся под руководством президентов России и Узбекистана. Сегодня в рамках «ИННОПРОМА» обсуждаем конкретные проекты, которые реализованы в Ташкентской, Самаркандской, Андижанской областях и в Подмосковье. Это практическое сотрудничество, которое даёт рабочие места, технологии, новые предприятия», – сказал Воробьёв.
Он поблагодарил федеральное правительство и Минпромторг России за поддержку этих проектов.
«Наша задача – совершенствовать и развивать экономику, а также всё, что связано с образованием наших детей, обменом опытом. Это уже происходит на базе наших флагманских школ. А в Ферганской области будет создан детский медицинский центр подобный нашему ДКЦ им. Рошаля. Кроме того, в мае открываем выставку музея Савицкого. Президент Узбекистана поддержал, чтобы она была проведена у нас», – отметил губернатор.
Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Товарооборот между Московской областью и Узбекистаном за пять лет вырос почти в два раза. Подмосковная фармацевтическая продукция в прошлом году составила 50% от всего российского экспорта продукции фармакологии в Узбекистан.

Мирзиёев осмотрел на выставке стенд Московской области, где представлены подмосковные предприятия, сотрудничающие с Узбекистаном, или планирующие разместить там своё производство.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Это, например, мытищинский завод «Метровагонмаш», который за пять лет поставил для Ташкентского метрополитена 164 современных вагона, в том числе 104 – полностью собранных из российских материалов.

Компания «Щёлково Агрохим» запустила в СЭЗ «Ургут» Самаркандской области новый завод, покрывающий потребности страны в химических средствах защиты растений.



Компания «Черноголовка» приобрела завод в городе Нуравшон Ташкентской области под производство бутилированной воды и безалкогольных напитков. В планах – производить там ещё и продукты питания.

Компания «Деловое партнёрство» в начале года запустила в Ташкентской области первую очередь завода по производству фруктово-ягодных наполнителей и переработке фруктов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Люберецкий завод Монтажавтоматика» планирует открыть в Андижанской области производство силовых трансформаторов большой мощности для промышленных предприятий и железных дорог.

А компания «Никатор», выпускающая меловые добавки и суперконцентраты красителей для полимеров, открыла филиал в Ташкенте. В 2026-м она планирует запустить производство меловых наполнителей в Самаркандской области.

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Сейчас в Подмосковье действуют шесть особых экономических зон, 72 индустриальных парка с готовой инфраструктурой для предприятий, ещё 27 находятся на разных этапах создания. В этом году планируют открыть четыре государственных ИП в новом формате «Все включено» в Дмитровском, Раменском, Жуковском и Ленинском округах. Там реализует свой проект компания SPZ-Bearings из Андижана. В индустриальном парке «Титан» она планирует запустить производство подшипников, которые в том числе использует РЖД.
«Нам предстоит большая программа поиска новых проектов. Мы заинтересованы в том, чтобы узбекские предприятия, имеющие потенциал дальнейшего экспорта, были представлены у нас. Важно, чтобы в индустриальные парки также приходили самые конкурентоспособные. Один из них заходит в наш ИП «Титан». Это производитель подшипников. Мы ждём и уверены, что подобных проектов будет больше», – отметил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Тесное сотрудничество развивается между Подмосковьем и Узбекистаном в сфере образования. В конце прошлого года в Московскую область для обмена лучшими практиками приехали 40 школьников и семь педагогов из Ташкентской области. Гостям показали подмосковные образовательные кластеры и флагманские школы. Для них организовали экскурсии и мастер-классы.

В мае в Истре начнёт работу совместная выставка собраний узбекского музея искусств имени И.В. Савицкого и музея «Новый Иерусалим», где будет представлено около 80 экспонатов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Кроме того, постоянно осуществляется обмен передовыми технологиями в сфере здравоохранения. Так, врачи из подмосковного НИКИ детства сотрудничают с Республиканским специализированным научно-практическим медцентром педиатрии в Ташкенте. МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского заключил соглашения с ведущими медицинскими университетами Узбекистана. При участии подмосковных специалистов в Ташкентской области открывают орфанный центр. Коллеги из Узбекистана используют опыт Московской области при создании в Фергане детского клинического центра, аналогичного ДКЦ им. Рошаля в Красногорске.

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#здравоохранение
В Подмосковье проведут четыре велозаезда Gran Fondo
28 апреля 2025, 18:08

Фото: istockphoto.com/ChiccoDodiFC

Четыре велозаезда серии Gran Fondo запланированы на территории Московской области в этом сезоне: гонку примут Волоколамск, Яхрома, Серпухов и Руза, сообщает пресс-служба организатора спортивного мероприятия.
«Сезон откроет 25 мая Gran Fondo FEST в Волоколамске. Трасса начнётся на автодроме Moscow Raceway. Кроме того, в программе детские старты для участников от пяти до 13 лет, которые будут проходить исключительно на автодроме. Кроме того, для всех участников и болельщиков в стартовом городке будут организованы различные развлечения и обустроены зоны отдыха», — говорится в сообщении.
Второй подмосковный велозаезд серии Gran Fondo состоится 29 июня в Яхроме. Участникам предложат интересную трассу, где можно будет выбрать разные уровни сложности. Третий заезд будет организован в Серпухове 24 августа: живописная трасса подойдёт велосипедистам с любым уровнем подготовки. А завершит подмосковный сезон Gran Fondo заезд 21 сентября в Рузе.

Подробнее узнать о велозаездах и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте Gran Fondo Russia.

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#велогонка
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В неделю субботников «Мы за чистоту» в Подмосковье провели более 200 мероприятий
28 апреля 2025, 18:00

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Свыше 6 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в масштабной акции «Мы за чистоту», которая проходила с 18 по 27 апреля во всех регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

«В регионе участниками акции стали более 6 тыс. человек. Это волонтёры Подмосковья, активисты молодёжных организаций, участники спецоперации, неравнодушные люди. Всего провели более 200 мероприятий. Добровольцы проводили уборку в парках, дворах, на детских площадках, высаживали деревья и кустарники, очищали берега водоёмов от мусора. Особое внимание уделяли мемориалам памяти событий и героев Великой Отечественной войны. Активисты возлагали цветы, приводили памятники в порядок, благоустраивали территории», – рассказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

К акции присоединились все города региона. Так, волонтёры из Дубны привели в порядок городские парки. В Люберцах благоустраивали территорию Кадетской школы. В Лосино-Петровском жители объединились для масштабной уборки в поселке Биокомбината.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

В Солнечногорске уборка прошла в формате «Чистых игр». Участники разделились на команды, чтобы, собирая мусор, побороться за кубок. Всего удалось собрать 802 мешка пластика, стекла, листвы, покрышек и металлических предметов.

В некоторых городах наводили порядок не только на улицах. Например, волонтёры из Шатуры убрались в квартирах пенсионеров – вымыли полы, окна и вынесли мусор.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Акция «Мы за чистоту» была организована Федеральным агентством по делам молодёжи и Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» при поддержке Добро.рф. Её приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Победы.

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#министерство информации и молодёжной политики мо
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#благоустройство
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В Ногинске снесли аварийный деревянный дом на семь квартир
28 апреля 2025, 17:46

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице 3-го Интернационала в Ногинске Богородского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был построен в 1965, общая площадь составляла около 390 квадратных метров. Со временем дом обветшал и из-за значительного износа строительных конструкций был признан непригодным для проживания и подлежащим сносу. Жильцов из семи квартир расселили, и в первом квартале текущего года дом снесли», — говорится в сообщении.
Всего на территории Богородского округа было выявлено 283 аварийных объекта, недостроя и самостроя. В настоящее время снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 175 объектов. Работы в этом направлении продолжается.

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В школах Подмосковья проведут Всероссийский антитеррористические учения
28 апреля 2025, 16:59

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Всероссийские антитеррористические учения будут проводиться в школах Московской области 29-30 апреля, тренировка охватит 90% учебных заведений региона и 100% педагогического состава, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«Безопасность наших детей является приоритетной задачей все системы образования Московской области. Учения позволят не только отработать алгоритм действия при возникновении террористической угрозы, но и улучшит осведомлённость учителей и учеников о мерах антитеррористической безопасности», — говорится в сообщении.
Участие в учениях примут, помимо сотрудников и учеников, представители силовых структур: полиции, Росгвардии, ФСБ и МЧС. В ходе учений будет проверятся их взаимодействие оперативность реагирования.

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За объекты благоустройства в Подмосковье проголосовали более 209 тыс. человек
28 апреля 2025, 16:43

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 209 тысяч жителей Московской области уже приняли участие во Всероссийском голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства с начала акции 21 апреля, голосование продлится до 12 июня, сообщают пресс-службы подмосковных министерств благоустройства и информации и молодёжной политики.
«Голосование проводится уже в пятый раз, и в этом году в Подмосковье на выбор представлено 289 территорий 54 округов. Каждый год активность жителей растёт: за прошедшую неделю участие в голосовании приняли уже более 209 тысяч человек», — сказал зампред правительства Московской области — глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Отдать свой голос за тот или иной объект благоустройства жителям региона помогают волонтёры.

«Волонтёры работают не только на специальных точках в общественных местах, но и привлекают жителей к голосованию на масштабных акциях и мероприятиях, рассказывают о проекте на улицах и в парках», — подчеркнула министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.
Она добавила, что сейчас в волонтёрском корпусе насчитывается три с половиной тысячи человек, но их число может увеличиться.

Голосование за проекты благоустройства проходит в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось, что в Московской области реализуется комплекс мер по поддержке волонтёров и добровольцев, включающий выплату грантов, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, встреч различного формата для обмена опытом, а также консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом — по ссылке.

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