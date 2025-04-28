За объекты благоустройства в Подмосковье проголосовали более 209 тыс. человек

Видео: пресс-служба Минблагоустройства
Свыше 209 тысяч жителей Московской области уже приняли участие во Всероссийском голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства с начала акции 21 апреля, голосование продлится до 12 июня, сообщают пресс-службы подмосковных министерств благоустройства и информации и молодёжной политики.
«Голосование проводится уже в пятый раз, и в этом году в Подмосковье на выбор представлено 289 территорий 54 округов. Каждый год активность жителей растёт: за прошедшую неделю участие в голосовании приняли уже более 209 тысяч человек», — сказал зампред правительства Московской области — глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Отдать свой голос за тот или иной объект благоустройства жителям региона помогают волонтёры.
«Волонтёры работают не только на специальных точках в общественных местах, но и привлекают жителей к голосованию на масштабных акциях и мероприятиях, рассказывают о проекте на улицах и в парках», — подчеркнула министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.Она добавила, что сейчас в волонтёрском корпусе насчитывается три с половиной тысячи человек, но их число может увеличиться.
Голосование за проекты благоустройства проходит в онлайн-режиме.
Ранее сообщалось, что в Московской области реализуется комплекс мер по поддержке волонтёров и добровольцев, включающий выплату грантов, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, встреч различного формата для обмена опытом, а также консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом — по ссылке.
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Лев Каштанов