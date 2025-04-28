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За объекты благоустройства в Подмосковье проголосовали более 209 тыс. человек

Видео: пресс-служба Минблагоустройства

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Свыше 209 тысяч жителей Московской области уже приняли участие во Всероссийском голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства с начала акции 21 апреля, голосование продлится до 12 июня, сообщают пресс-службы подмосковных министерств благоустройства и информации и молодёжной политики.
«Голосование проводится уже в пятый раз, и в этом году в Подмосковье на выбор представлено 289 территорий 54 округов. Каждый год активность жителей растёт: за прошедшую неделю участие в голосовании приняли уже более 209 тысяч человек», — сказал зампред правительства Московской области — глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Отдать свой голос за тот или иной объект благоустройства жителям региона помогают волонтёры.

«Волонтёры работают не только на специальных точках в общественных местах, но и привлекают жителей к голосованию на масштабных акциях и мероприятиях, рассказывают о проекте на улицах и в парках», — подчеркнула министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.
Она добавила, что сейчас в волонтёрском корпусе насчитывается три с половиной тысячи человек, но их число может увеличиться.

Голосование за проекты благоустройства проходит в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось, что в Московской области реализуется комплекс мер по поддержке волонтёров и добровольцев, включающий выплату грантов, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, встреч различного формата для обмена опытом, а также консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом — по ссылке.

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В школах Подмосковья проведут Всероссийский антитеррористические учения
28 апреля 2025, 16:59

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Всероссийские антитеррористические учения будут проводиться в школах Московской области 29-30 апреля, тренировка охватит 90% учебных заведений региона и 100% педагогического состава, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«Безопасность наших детей является приоритетной задачей все системы образования Московской области. Учения позволят не только отработать алгоритм действия при возникновении террористической угрозы, но и улучшит осведомлённость учителей и учеников о мерах антитеррористической безопасности», — говорится в сообщении.
Участие в учениях примут, помимо сотрудников и учеников, представители силовых структур: полиции, Росгвардии, ФСБ и МЧС. В ходе учений будет проверятся их взаимодействие оперативность реагирования.

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Русский Халк из Люберец установил новый рекорд
28 апреля 2025, 16:08

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил новый силовой рекорд мира и рекорд мира по сценическому экстриму. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства спорта Московской области.
«За 15 минут силач из Люберец сломал 11 стальных стержней, скрутил в трубочку 15 сковородок и надул до разрыва 12 грелок. Мировой рекорд по сценическому экстриму фиксировал Международный союз стронгмена. Своё новое достижение спортсмен посвятил 80-й годовщине Великой Победы», – сообщили в министерстве.
Там отметили, что такого набора аксессуаров сценического экстрима в списке рекордных выступлений Русского Халка ещё не было. На этот раз команда выбрала абсолютно разные по специфике разрушения предметы.

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#люберцы
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Подмосковный самбист Солдатенков стал чемпионом Европы
28 апреля 2025, 15:58

Фото: пресс-служба Международной федерации самбо

Степан Солдатенков из городского округа Королёв завоевал золото чемпионата Европы по самбо в кипрском Лимассоле. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Солдатенков выступал в спортивном самбо в весовой категории свыше 98 кг. В финальной схватке он одолел представителя Румынии Натеа Илие. Всего в копилке сборной России на чемпионате – 13 медалей: восемь золотых, две серебряные и три бронзовые. Такой результат позволил россиянам занять первое место в медальном зачёте», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что турнир проходил в дисциплинах «спортивное мужское самбо», «спортивное женское самбо» и «боевое мужское самбо». В соревнованиях участвовали представители 26 стран.

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В Подмосковье пенсионер напоролся животом на металлический прут на заборе
28 апреля 2025, 15:58

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

69-летний мужчина проткнул себе живот металлическим прутом, когда пытался перелезть через забор своего дома в микрорайоне Ожерелье округа Кашира, пострадавшему оказали экстренную помощь спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Прибывшие на место происшествия спасатели узнали, что пожилой мужчина забыл ключи от калитки своего дома и решил перелезть через забор. Но перелезая, он «наделся» животом на один из прутьев и оказался в ловушке. Спасатели перекусили металлический прут с помощью специального инструмента и сняли мужчину с забора», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

После осмотра и удаления части прута из живота мужчину уложили на носилки и перенесли в машину скорой помощи для госпитализации.

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Команда из Шатуры выиграла фестиваль беспилотных систем «IT-Мещера»
28 апреля 2025, 15:56

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В прошедшие выходные на базе шатурской школы № 4 прошёл региональный фестиваль беспилотных систем «IT-Мещера». Состязания собрали команды юных инженеров из Шатуры, Домодедова и Электростали, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участники продемонстрировали мастерство в управлении радиомоделями и дронами, преодолевая наземные и воздушные полосы препятствий. Задания выполнялись как в реальности, так и в симуляторах, в режиме визуального и FPV-полета.

Кроме соревнований, ребята представили свои инженерные проекты: команда из Шатуры собрала дрона для сбора мусора, а школьник из Электростали разработал установку для очистки водоемов.

Кружок беспилотных технологий в шатурской школе № 4 работает с сентября. Им руководит педагог Максим Растрыгин. За учебный год команда уже достигла высоких результатов, подтвердив свой уровень на первом региональном фестивале.

По итогам испытаний третье место заняла команда из Электростали, серебро досталось участникам из Домодедова. Победителями стали хозяева площадки — команда из Шатуры.

Дополнительное обучение в сфере беспилотных технологий в Подмосковье становится важным направлением подготовки кадров. Сегодня дроны широко применяются в сельском и лесном хозяйстве, при мониторинге территорий, доставке грузов, на промышленных объектах и в киноиндустрии. Их проектирование, производство и эксплуатацию развивают в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

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