Росреестр Подмосковья поможет разобраться с арестами и запретами на имущество

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

12 ноября специалисты подмосковного Росреестра с 11:00 до 13:00 проведут телефонную линию, посвященную порядку внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о наложении и снятии арестов и запретов на объекты недвижимости, рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.



Жителям Подмосковья разъяснят:

  • кто может наложить арест;
  • как узнать о его наличии;
  • что делать для его снятия;
  • каким образом проверить перед сделкой, имеются ли обременения на имущество.
Процесс передачи актов о наложении и снятии арестов Федеральной службой судебных приставов сейчас осуществляется в электронном виде через систему межведомственного взаимодействия, что значительно ускоряет внесение данных в ЕГРН.

Проверить наличие обременений можно с помощью выписки из ЕГРН — в офисах МФЦ, на портале Госуслуг или на сайте Росреестра.

Позвонить можно по телефону: 8 (495) 223-45-41.
Ирина Паршина

