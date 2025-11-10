Росреестр Подмосковья поможет разобраться с арестами и запретами на имущество
12 ноября специалисты подмосковного Росреестра с 11:00 до 13:00 проведут телефонную линию, посвященную порядку внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о наложении и снятии арестов и запретов на объекты недвижимости, рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Жителям Подмосковья разъяснят:
- кто может наложить арест;
- как узнать о его наличии;
- что делать для его снятия;
- каким образом проверить перед сделкой, имеются ли обременения на имущество.
Проверить наличие обременений можно с помощью выписки из ЕГРН — в офисах МФЦ, на портале Госуслуг или на сайте Росреестра.
Позвонить можно по телефону: 8 (495) 223-45-41.