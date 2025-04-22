Константинов: до 1 июня в Крыму полностью подготовят пляжи к приему туристов

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К 1 июня в Крыму будут полностью готовы пляжи к приему туристов. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Ведется работа по подготовке пляжных территорий. Техническая готовность пляжей будет обеспечена до 1 мая, полная готовность - до 1 июня», — рассказал Константинов РИА Новости.
Глава парламента отметил, что в общем в курортной зоне будут доступны до 340 пляжей.
Ранее стало известно о массовом бронировании отелей и апартаментов в Крыму на майские праздники. В сравнении с 2024 годом этот показатель увеличился на 60%.
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Иван Мусатов