Подмосковье лидирует в производстве кондитерских изделий в РФ
Московская область продолжает удерживать первое место в стране по выпуску мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. За первые два месяца года объем производства в регионе достиг примерно 5,5 тысячи тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия регоина.
Доля Подмосковья составляет более 42% от общего объема Центрального федерального округа и около 12% от всероссийского показателя. В области работает свыше 1 тыс. предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, которые занимаются переработкой сырья и выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью.
Местные фабрики предлагают широкий ассортимент десертов — от привычных «Медовика», «Наполеона», «Праги» и «Красного бархата» до легких бисквитных и муссовых изделий. Ключевые игроки отрасли: «Эко-Меню» из Реутова, «Жуковский хлеб», «Ореховохлеб» и другие.
Предприятия выпускают как повседневную продукцию, так и праздничные десерты. В честь 65-летия первого полета человека в космос и Дня космонавтики компания «Эко-Меню» под брендом «У Палыча» представила лимитированную серию тортов и канапе с космическим дизайном. Продукция подмосковных производителей представлена в крупных розничных сетях и фирменных магазинах.
