Юные циркачи из Пушкина завоевали награду всероссийского фестиваля

14 апреля 2026, 15:38

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Цирковой коллектив «Исток» из Пушкинского городского округа поучил награду фестиваля национального проекта «Дорога в цирк. Это серьёзно». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Своё искусство в разных цирковых жанрах — от клоунады до акробатики — показывали конкурсанты в возрасте от 11 до 17 лет, представлявшие 12 российских регионов.





«Коллектив «Исток» представил акробатический номер «Комендантский час» и одержал с ним победу в специальной номинации фестиваля», — говорится в сообщении.