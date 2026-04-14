Юные циркачи из Пушкина завоевали награду всероссийского фестиваля
Цирковой коллектив «Исток» из Пушкинского городского округа поучил награду фестиваля национального проекта «Дорога в цирк. Это серьёзно». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Своё искусство в разных цирковых жанрах — от клоунады до акробатики — показывали конкурсанты в возрасте от 11 до 17 лет, представлявшие 12 российских регионов.
«Коллектив «Исток» представил акробатический номер «Комендантский час» и одержал с ним победу в специальной номинации фестиваля», — говорится в сообщении.Церемония награждения состоялась 11 апреля во всероссийском детском центре «Орлёнок».
Очередной сезон ежегодного фестиваля приурочили к 105-летию Юрия Никулина и 30-летию благотворительного фонда «Цирк и милосердие». В рамках фестиваля для юных участников проводили мастеры-классы, а также организовали походы на выставки, посвящённые истории цирковых костюмов и творчеству Юрия Никулина.